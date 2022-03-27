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Конфликт между Собяниным и Путиным. Незаконные действия сторон (17.04.20)
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31 views • March 27, 2022
Дистанционный стрим на канале "Русский интерес" 17 апреля 2020 года.
Политический кризис в РФ. Путин против Собянина? Серая зона вне закона расширяется из-за кризиса с коронавирусом. Русские теряют свои последние гражданские права: свобода передвижения, свобода предпринимательства и просто право на работу.
Политический кризис в РФ. Путин против Собянина? Серая зона вне закона расширяется из-за кризиса с коронавирусом. Русские теряют свои последние гражданские права: свобода передвижения, свобода предпринимательства и просто право на работу.
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