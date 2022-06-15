Dr.Stefano Montanari _ Πρόβλημα στύσης εμβολιασμένων

Απομαγνητοφωνημένη συνομιλία :

- Σε κάποιον γνωστό μου μετά την 3η δόση εμβολίου, δημιουργήθηκε πρόβλημα στύσης. Ο γιατρός του είπε ότι υπάρχουν πολλοί σαν κι αυτόν. Σας ρωτώ ευγενικά αν υπάρχει κάτι, που μπορεί να τον βοηθήσει.

- Αυτό το πρόβλημα στύσης είναι μια άμυνα της φύσης, γιατί κάποιος που κάνει 3 δόσεις είναι cretino, οπότε είναι καλό που δεν μπορεί να τεκνοποιήσει, οπότε αν δεν έχει στύση δεν μπορεί να γονιμοποιήσει μια γυναίκα και να κάνει παιδιά, που θα είναι εξ ίσου cretino όπως αυτός, οπότε είναι μια άμυνα, είναι πολύ καλό που δεν έχει στύση, οπότε δεν θα μπορεί ποτέ ξανά να γονιμοποιήσει μια γυναίκα. ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ...

- Είναι καλό αυτό;

- Ναι, είναι πολύ καλό, είναι μια άμυνα της Φύσης.

- Κατάλαβα. Εντάξει, θα του πω ότι αυτό είναι καλό;

- Όχι, όχι, όχι! Πες του να κάνει και μια 4η δόση... Έτσι θα είναι σίγουρος...

- Ναι αλλά αναγκάστηκε να το κάνει, δεν ήταν ότι το ήθελε...

- Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος. Κανείς δεν είναι υποχρεωμένος.

- Το ξέρω!

- Δεν έχω κάνει καμμιά δόση και κανείς δεν ήρθε να μου πει ότι πρέπει να το κάνω. Δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα, δεν έχω λάβει κανένα αίτημα, δεν έχω λάβει τίποτα. Τίποτα!

- Ούτε εγώ! Ήθελα απλά λίγη βοήθεια...

- Όχι, δεν υπάρχει βοήθεια.

- Εντάξει ευχαριστώ!

- Είναι δικαίως η υπεράσπιση της Φύσης.

- Σας ευχαριστώ γιατρέ, καλό σας βράδυ.



