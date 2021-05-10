De niet-zelf denkers van vidiaree volgen mensen als Lubach, want hij en zijn team deed, is wat zij willen

Omdat lubach anderen afzeikt, met groot publiek, willen de videre lui dit ook (foutief) doen. En nogal obvious ook, geenstijl / dumpert imiteren. Sja, als je het zelf niet kan, dan denkt dit soort 'beter slecht gejat dan...'

Er is geen origineel denken, geen productie van gedachten, zienswijzen, zelf bedachte theorieën, er ontbreekt dus veel bij hen.

Als spijtoptant ben ik blij dat ik wel zelf weg kan stappen en mensen als artsen, psychiaters e.d. hoor spreken over de praktijk van alle dag die zij ook al 1,5 jaar als te idioot voor woorden zien. Net als het woord wappie, ze blijven het foutief gebruiken.