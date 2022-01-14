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Mitglied des Europäischen Parlaments Francesca Donato:
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60 views • January 14, 2022
Mitglied des Europäischen Parlaments
Francesca Donato:
"Die Covid-Bescheinigungen haben die Zahl der Infektionen aufgrund eines falschen Sicherheitsgefühls erhöht (...) Die italienische Regierung verstößt gegen die Menschenrechte und Verträge, indem sie ungeimpften Menschen die Arbeit und den Zugang zum Markt verwehrt.
Francesca Donato:
"Die Covid-Bescheinigungen haben die Zahl der Infektionen aufgrund eines falschen Sicherheitsgefühls erhöht (...) Die italienische Regierung verstößt gegen die Menschenrechte und Verträge, indem sie ungeimpften Menschen die Arbeit und den Zugang zum Markt verwehrt.
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