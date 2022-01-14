Mitglied des Europäischen Parlaments

Francesca Donato:



"Die Covid-Bescheinigungen haben die Zahl der Infektionen aufgrund eines falschen Sicherheitsgefühls erhöht (...) Die italienische Regierung verstößt gegen die Menschenrechte und Verträge, indem sie ungeimpften Menschen die Arbeit und den Zugang zum Markt verwehrt.