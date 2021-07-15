Nou daar zaten ze hoor, de wappiegasten onder leiding van niemand minder dan Bedeldoos Bietswielder.

Op de bank, van links naar rechts: relopa Arie Paap, stokertje wappie Bas Lasonder, mislukte rapper Kafka en meisje Esther, de deugniet die niet op school mocht komen omdat ze geen mondkapje op wilde.

In de tuin een wappie die zo te zien al heel veel speklapjes achter de kiezen, indien aanwezig, heeft. Naast moeder de gans Ieroewajaahh fietsengooier Marcel de Ruiter en dan zo hier en daar nog loslopende gekkies en het gesprek kon beginnen.

Over gevangen zitten thuis, mondkapjes en je gelooft het niet, waarheid en wappieverhalen. En ook nog over een foutparkeerder waarvan de boete van 373 euro door tikkies betaald is, voorgeschoten door tikkiekoningin Ieroewajaahh. Allemaal onder het genot van goedkope cola, vette lappen vlees en roken, veel roken.

Neprapper Kafka heet zich voorgenomen niet meer te drinken en deed dat dan ook niet (voor de camera). Wel voelde hij zich genoodzaakt om te gaan rappen. Had echt niet gehoeven!

Wappies in hun natuurlijke omgeving, pure armoede en het gaat nog erger worden want de volgende keer zal dit 'festijn' plaatsvinden in armoedige flatje van bedeldoos Bietswielder zelf.