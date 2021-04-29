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RET RYGGEN & SKYD BRYSTET FREM!
Martin MD
Martin MD
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0 view • April 29, 2021
🟡 SE Flemming Blicher's video her https://youtu.be/wUQ2p2zxD5c

🟢 FEEESST Frihedens 1. maj i Fælledparken!
https://www.facebook.com/events/27348...

Overfør donationer via MobilePay 0923CT (opdateret 29/4!)

Støt den forhåbentligt største manifestation af folkets viljen hidtil i Danmark under den nuværende krise.

Over 30 forskellige demoarrangører er gået sammen for at arrangere 1. maj i Fælledparken i år. Vi samler penge ind til storskærm, scene og god lyd. Alle kunstnerne optræder gratis, ligesom der vil være gratis adgang for alle!
- Barndommens Gade
- Bekymrede lærere, pædagoger & forældre
- De Visionære
- Foreningen for Frihed & Demokrati
- Forfatningspartiet
- Frihed til folket, tag magten tilbage
- Frihedsbevægelsens Fællesråd
- Fynboer for Frihed
- Hokuspokus Party
- JFK21
- Mamma in Black
- Muslimer for Frihed
- Nordjylland for Frihed
- OOC
- Rytterstatuen
- Truenami
- Ungdommen for Frihed
- Århus Vågner

MobilePay: 0923CT (opdateret 29/4!)

Hvis du ikke kan bruge MobilePay og i stedet vil overføre via kontooverførsel, så kan du bruge Forfatningspartiets konto, MEN HUSK at angive "1. Maj" i tekstfeltet, så vi kan holde styr på det:

Forfatningspartiets konto i Skjern Bank
Reg. nummer 7780
Kontonummer 0006432769
HUSK at skrive "1 maj" i overførslen!

Se Link til video om eventet:
https://www.facebook.com/DemoDanmark2...
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