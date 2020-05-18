Diputado Italiano Vittorio Sgarbi sobre Coronavirus DIGAN LA VERDAD. Quieren imponer una dictadura 24-04-2020

El Diputado italiano Vittorio Sgarbi, realizó una encendida alocución en la cámara de representantes, donde afirmó entre otras cosas que;



- La Ciencia manifestó en marzo que el coronavirus era poco menos que una influenza

- No hubieron 25 mil víctimas. El 96% de los fallecidos han muerto por otras patologías

- Somos el Estado con los menores derechos de Europa

- Los números falsos son dados para aterrorizar a los italianos para imponer una dictadura consentida.