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Diputado Italiano Vittorio Sgarbi sobre Coronavirus DIGAN LA VERDAD. Quieren imponer una dictadura 24-04-2020
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El Diputado italiano Vittorio Sgarbi, realizó una encendida alocución en la cámara de representantes, donde afirmó entre otras cosas que;
- La Ciencia manifestó en marzo que el coronavirus era poco menos que una influenza
- No hubieron 25 mil víctimas. El 96% de los fallecidos han muerto por otras patologías
- Somos el Estado con los menores derechos de Europa
- Los números falsos son dados para aterrorizar a los italianos para imponer una dictadura consentida.
- La Ciencia manifestó en marzo que el coronavirus era poco menos que una influenza
- No hubieron 25 mil víctimas. El 96% de los fallecidos han muerto por otras patologías
- Somos el Estado con los menores derechos de Europa
- Los números falsos son dados para aterrorizar a los italianos para imponer una dictadura consentida.
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