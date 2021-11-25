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DR JUDY MIKOVITS -Es lo que le sucede al sistema inmunológico
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65 views • November 25, 2021
el sars cov 2 nunca causó covid 19
covid: no es un parásito ni un virus
la vacuna causa un sistema inmunitario desregulado
los siguientes enlaces te ayudarán a entender algunas de las palabras de este video
También tendrá que traducir algunas de las páginas web de enlace- here for translations https://www.ipvoid.com/website-translation-tool/
pagina de Judy Mikovits
https://drjudyamikovits.com/
Pneumocystis pneumonia - Neumonía por Pneumocystis
https://www.cdc.gov/fungal/diseases/pneumocystis-pneumonia/index.html
Cytokine Storm - Tormenta de Citoquinas
https://www.forbes.com/sites/claryestes/2020/04/16/what-is-the-cytokine-storm-and-why-is-it-so-deadly-for-covid-19-patients/?sh=3d6731c1460f
Lyme Neuroborreliosis - Neuroborreliosis de Lyme
https://www.verywellhealth.com/lyme-neuroborreliosis-4581590
Nosocomial Spread - Propagación Nosocomial
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC88988/
endogenous - endógena
https://www.merriam-webster.com/dictionary/endogenous
Milk Thistle Silybum marianum - Cardo Mariano Silybum marianum
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11896/
Quercetin - Quercetina
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-294/Quercetin
Luteolin - Luteolina
https://supplements.selfdecode.com/blog/luteolin-benefits/
endocannabinoid reacciones - responces
https://www.fundacion-canna.es/sistema-endocannabinoide
Interferon - Interferón
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/interferon
Dimethylglycine - Dimetalglicina
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-859/dimethylglycine-dmg
covid: no es un parásito ni un virus
la vacuna causa un sistema inmunitario desregulado
los siguientes enlaces te ayudarán a entender algunas de las palabras de este video
También tendrá que traducir algunas de las páginas web de enlace- here for translations https://www.ipvoid.com/website-translation-tool/
pagina de Judy Mikovits
https://drjudyamikovits.com/
Pneumocystis pneumonia - Neumonía por Pneumocystis
https://www.cdc.gov/fungal/diseases/pneumocystis-pneumonia/index.html
Cytokine Storm - Tormenta de Citoquinas
https://www.forbes.com/sites/claryestes/2020/04/16/what-is-the-cytokine-storm-and-why-is-it-so-deadly-for-covid-19-patients/?sh=3d6731c1460f
Lyme Neuroborreliosis - Neuroborreliosis de Lyme
https://www.verywellhealth.com/lyme-neuroborreliosis-4581590
Nosocomial Spread - Propagación Nosocomial
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC88988/
endogenous - endógena
https://www.merriam-webster.com/dictionary/endogenous
Milk Thistle Silybum marianum - Cardo Mariano Silybum marianum
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11896/
Quercetin - Quercetina
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-294/Quercetin
Luteolin - Luteolina
https://supplements.selfdecode.com/blog/luteolin-benefits/
endocannabinoid reacciones - responces
https://www.fundacion-canna.es/sistema-endocannabinoide
Interferon - Interferón
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/interferon
Dimethylglycine - Dimetalglicina
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-859/dimethylglycine-dmg
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