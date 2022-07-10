251⋆ Alois Irlmaier ⋆ Aktuelles ⋆ Horoskop (1/3)

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Er sagt es !!!
https://www.bitchute.com/video/Kb6SUiGbjHMv/
Misguidestones Verbindung zu C
https://www.youtube.com/watch?v=nlhPmrxVywk
Irgendeine Vorhersage
https://www.bitchute.com/video/jFInzhKjeOoV/
Rom
Dies war der vierte Großbrand in Rom in den vergangenen vier Wochen.
«Mittlerweile ist klar, dass Rom von Pyromanen angegriffen wird», sagte Claudio Mancini, ein Vertrauter von Bürgermeister Roberto Gualtieri.
Beobachter gehen davon aus, dass gezielt Brände gelegt werden.
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