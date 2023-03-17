I Misteri degli Egizi - Pillole sull'energia e simboli 17 Marzo 2023

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Presentiamo alcune simbologie egizie legate alle energie; il mondo egizio ruotava principalmente intorno all'energia e non erano molto spirituali come si crede. La salute e la vita eterna erano i loro pallini fissi. Conoscevano bene la natura e i suoi segreti.
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