Salim Laïbi - Le Libre Entretien avec le Dr Gérard Delépine : tout ce que vous devez savoir sur l'arnaque Covid-19

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Voici le 4e Libre Entretien de notre chaîne, qui sera suivi d'autres interviews dans un futur proche, et dans lequel on reçoit le Dr Gérard Delépine, coauteur de 4 livres sur les dérives du système de santé avec son épouse, le Dr Nicole Delépine.



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