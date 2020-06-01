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Salim Laïbi - Le Libre Entretien avec le Dr Gérard Delépine : tout ce que vous devez savoir sur l'arnaque Covid-19
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5 views • June 01, 2020
Import YT 16 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Kwr-3-f-yU8
Chaîne YT Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
et https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/le-libre-entretien-avec-le-dr-g-rard-del:3
https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
Voici le 4e Libre Entretien de notre chaîne, qui sera suivi d'autres interviews dans un futur proche, et dans lequel on reçoit le Dr Gérard Delépine, coauteur de 4 livres sur les dérives du système de santé avec son épouse, le Dr Nicole Delépine.
- Comment nous aider :
https://www.lelibrepenseur.org/comment-aider-gaza/
- Chaîne de secours : (Abonnez-vous dès maintenant)
https://bit.ly/3cwv1VY
- Pour nous aider techniquement : [email protected]
- Pour se procurer le visuel du T-shirt (en PNG) :
https://urlz.fr/cubj
Dons pour nous soutenir :
- uTip : https://utip.io/lelibrepenseur
- Tipeee : https://bit.ly/3cycGrt
- Association de soutien : https://adsl.lelibrepenseur.org/
Pour suivre nos travaux :
- Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org/
- Notre site : https://www.lelibrepenseur.org/
- Se procurer nos livres : https://www.editionsfiatlux.com/
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