Viviane Fischer und Philipp Kruse - Es ist nicht vorbei!

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English Stream:
https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-141-Philipp-Kruse-Odysee-final:7
Gast:
Philipp Kruse - Anwalt für Steuerrecht und öffentliches Recht aus der Schweiz
Inhalt:
Über seine diversen Klageverfahren. Unter anderem seine Vertretung von Piloten und Stewardessen und die
Strafanzeige gegen Swissmedic (Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel) wegen
schwerer Verletzung heilmittelrechtlicher Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit mRNA Injektionen.
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