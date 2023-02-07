Viviane Fischer und Philipp Kruse - Es ist nicht vorbei!

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https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-141-Philipp-Kruse-Odysee-final:7

Gast:

Philipp Kruse - Anwalt für Steuerrecht und öffentliches Recht aus der Schweiz

Inhalt:

Über seine diversen Klageverfahren. Unter anderem seine Vertretung von Piloten und Stewardessen und die

Strafanzeige gegen Swissmedic (Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel) wegen

schwerer Verletzung heilmittelrechtlicher Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit mRNA Injektionen.

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