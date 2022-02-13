© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
CDL126 (B) - Bilan rétrospectif de deux ans de combat - Jean-Jacques Crèvecoeur
Follow
0
Share
Report
30 views • February 13, 2022
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Publication de cette vidéo : lundi 14 février 2022
Description originale JJC :
Dans cette vidéo, je vous livre comme promis mon bilan rétrospectif de deux années de combat contre une propagande mensongère et criminelle doublée de mesures liberticides, coercitives et inhumaines. À travers mon bilan personnel, je vous invite à dresser le vôtre et d'examiner en quoi ces deux années vous ont permis d'évoluer en conscience, en amour, en compétence et en connaissances.
En enregistrant cette conversation d'aujourd'hui, je tenais à partager avec vous le bilan le plus honnête possible, tant à travers ses aspects sombres que ses aspects lumineux. En fin de vidéo, je vous dévoile la nouvelle orientation à laquelle j'aspire consacrer mon temps et ma vie : celle de réenchanter, avec chacune et chacun d'entre vous, nos vies et notre monde. Après deux années de destruction systématique de ce qui faisait notre quotidien, le temps est venu de bâtir ensemble un monde fondé sur des valeurs totalement différentes de celles qui ont dominé ces derniers siècles.
Plus que jamais, je compte sur vos feed-back pour que vous me disiez, très honnêtement, comment vous recevez le message que je vous livre aujourd'hui…
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Publication de cette vidéo : lundi 14 février 2022
Description originale JJC :
Dans cette vidéo, je vous livre comme promis mon bilan rétrospectif de deux années de combat contre une propagande mensongère et criminelle doublée de mesures liberticides, coercitives et inhumaines. À travers mon bilan personnel, je vous invite à dresser le vôtre et d'examiner en quoi ces deux années vous ont permis d'évoluer en conscience, en amour, en compétence et en connaissances.
En enregistrant cette conversation d'aujourd'hui, je tenais à partager avec vous le bilan le plus honnête possible, tant à travers ses aspects sombres que ses aspects lumineux. En fin de vidéo, je vous dévoile la nouvelle orientation à laquelle j'aspire consacrer mon temps et ma vie : celle de réenchanter, avec chacune et chacun d'entre vous, nos vies et notre monde. Après deux années de destruction systématique de ce qui faisait notre quotidien, le temps est venu de bâtir ensemble un monde fondé sur des valeurs totalement différentes de celles qui ont dominé ces derniers siècles.
Plus que jamais, je compte sur vos feed-back pour que vous me disiez, très honnêtement, comment vous recevez le message que je vous livre aujourd'hui…
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.