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25.04.2022 Христос Воскресе! (Выпуск №244. Часть 2 (1))
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6219 views • April 25, 2022
brighteon.com Часть 1 https://www.brighteon.com/32f2ad4e-aed3-4018-980c-e5f60af91b67
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/bcf89c84-714c-43f2-9898-ac7b64cca0fb
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/25042022-hristos-voskrese-vypusk-244-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/25042022-hristos-voskrese-vypusk-244-chast-2-2
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06:25 труп поднимается и уходит https://www.youtube.com/shorts/PFOu90XvJoM
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23:36 ВСУ переходят на тяжелые. Артиллерия и БТРы из США уже на пути в Украину https://www.youtube.com/watch?v=6Jp-EQPPlU4
28:34 Мaльцeв: Кpeйсер Мocква и ядepнaя кaтacтpoфа. Беседа с Миколенко на SobiNews. #50 https://www.youtube.com/watch?v=JqBihl51DI8
39:21 Как я принимал исповедь у самоубийцы / Непридуманные истории https://www.youtube.com/watch?v=21j-cAUJ66w
53:39 ЗЕЛЕНСКИЙ – ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЛЕВ. ГАРРИ БЕР-КУТ. 24.05.2019 #РАССВЕТ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=JCInqQFFGqs
brighteon.com Часть 2 https://www.brighteon.com/bcf89c84-714c-43f2-9898-ac7b64cca0fb
Vera77.com Часть 1 http://vera77.com/article/25042022-hristos-voskrese-vypusk-244-chast-2-1
Vera77.com Часть 2 http://vera77.com/article/25042022-hristos-voskrese-vypusk-244-chast-2-2
Все наши материалы на сайте http://vera77.com
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
06:25 труп поднимается и уходит https://www.youtube.com/shorts/PFOu90XvJoM
09:49 Ровно 23 года назад НАТО начали бомбить Югославию. Панорама https://www.youtube.com/watch?v=zQzF7txTFB0
23:36 ВСУ переходят на тяжелые. Артиллерия и БТРы из США уже на пути в Украину https://www.youtube.com/watch?v=6Jp-EQPPlU4
28:34 Мaльцeв: Кpeйсер Мocква и ядepнaя кaтacтpoфа. Беседа с Миколенко на SobiNews. #50 https://www.youtube.com/watch?v=JqBihl51DI8
39:21 Как я принимал исповедь у самоубийцы / Непридуманные истории https://www.youtube.com/watch?v=21j-cAUJ66w
53:39 ЗЕЛЕНСКИЙ – ИЕРУСАЛИМСКИЙ ЛЕВ. ГАРРИ БЕР-КУТ. 24.05.2019 #РАССВЕТ https://www.youtube.com/watch?app=desktop&;v=JCInqQFFGqs
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