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ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΩΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - Καθημερινή Ενημέρωση: Καζάκης & Συμβουλόπουλος - 21-5-21
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0 view • May 31, 2021
#Εμβόλια #Πυρκαγιά #Ισραήλ #Τουρκία #Συμμαχία #Τράγκας #Καζάκης
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
Μην ξεχνάμε! Ανέλαβαν να μας σώσουν αυτοί που μας κατέστρεψαν.
Η στάση των πολιτών σε μια πολωμένη κοινωνία
Ένα παγκόσμιο πείραμα βιοπολιτικού ελέγχου
Σύγκρουση κορυφής για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών
Η εποχή της ατιμωρησίας και η μεσαιωνική παλινόρθωση
Οι θάνατοι απόρροια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας
Στρέφονται προς την φυσική ανοσία;
Πού πήγαν σαράντα δις από το κόστος της πανδημίας;
Ο Χρυσοχοΐδης και το οργανωμένο έγκλημα
Η Jerusalem Post δημοσιεύει ειδική έκθεση για τις παρενέργειες
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική
Το Ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου και η Τουρκία
Πού οδηγείται τελικά η σύγκρουση στην Παλαιστίνη;
Η εγκατάλειψη της συμμαχίας με τον αραβικό κόσμο
Το Ισραήλ, η Τουρκία και η Ελλάδα
Αυτοχειριασμός η συμμαχία με το Ισραήλ
Το Ecofin αλλάζει την δημοσιονομική πολιτική. Τέρμα οι υποστηρίξεις...
ΟΟΣΑ: την 3η υψηλότερη φορολογία έχει η Ελλάδα
Δημοφιλέστατος ο Μητσοτάκης!
Ο τρόμος του Μαξίμου απέναντι σε μια συμμαχία δυνάμεων
Ο Τράγκας, οι δίκες προθέσεων και οι εντιμότατοι φίλοι μας
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
Ο Θέμης Συμβουλόπουλος συνομιλεί με τον Πρόεδρο του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, για θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.
🔴 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
Μην ξεχνάμε! Ανέλαβαν να μας σώσουν αυτοί που μας κατέστρεψαν.
Η στάση των πολιτών σε μια πολωμένη κοινωνία
Ένα παγκόσμιο πείραμα βιοπολιτικού ελέγχου
Σύγκρουση κορυφής για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών
Η εποχή της ατιμωρησίας και η μεσαιωνική παλινόρθωση
Οι θάνατοι απόρροια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας
Στρέφονται προς την φυσική ανοσία;
Πού πήγαν σαράντα δις από το κόστος της πανδημίας;
Ο Χρυσοχοΐδης και το οργανωμένο έγκλημα
Η Jerusalem Post δημοσιεύει ειδική έκθεση για τις παρενέργειες
🔴 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική
Το Ψήφισμα του ευρωκοινοβουλίου και η Τουρκία
Πού οδηγείται τελικά η σύγκρουση στην Παλαιστίνη;
Η εγκατάλειψη της συμμαχίας με τον αραβικό κόσμο
Το Ισραήλ, η Τουρκία και η Ελλάδα
Αυτοχειριασμός η συμμαχία με το Ισραήλ
Το Ecofin αλλάζει την δημοσιονομική πολιτική. Τέρμα οι υποστηρίξεις...
ΟΟΣΑ: την 3η υψηλότερη φορολογία έχει η Ελλάδα
Δημοφιλέστατος ο Μητσοτάκης!
Ο τρόμος του Μαξίμου απέναντι σε μια συμμαχία δυνάμεων
Ο Τράγκας, οι δίκες προθέσεων και οι εντιμότατοι φίλοι μας
🔴 Παρακαλούμε υποστηρίξτε την προσπάθεια μας, μέσα από τα Like στα βίντεο, της Κοινοποίησης (Share) τους και Εγγραφής (Subscribe) στο κανάλι, που συνολικά ενισχύουν την προβολή του έργο μας.
Μάθε για το ΕΠΑΜ: https://www.epamhellas.gr
Ο αγώνας είναι εκεί έξω και κανείς μας δεν περισσεύει.
1. Ενημέρωση για τη Μήνυση επί Εσχάτη Προδοσία:
https://www.epamhellas.gr/mhnysh-epi-...
2. Συνυπογράψτε τη Μήνυση:
https://bit.ly/37Txkl7
3. Συμμετοχή στο ΕΠΑΜ:
https://members.epamhellas.gr/#/
4. Διαβάστε ελεύθερη δημοσιογραφία:
https://www.xasteria.org/
5. Aκουσε το ΕΠΑΜ:
http://www.e-roi.gr/
6. Facebook του ΕΠΑΜ:
https://www.facebook.com/metopo
7. Twitter του ΕΠΑΜ:
https://twitter.com/epamhellas
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τους πολίτες κάθε πολιτικής καταβολής που αναγνωρίζουν την ανάγκη αντίστασης στην επιβληθείσα κατοχή κατά της Ελλάδας με κύριους μηχανισμούς το ευρώ, Ε.Ε, χρέος, μνημόνια και την ντόπια εναλλασσόμενη δωσιλογική διακυβέρνηση, να αγωνιστούν πλάι στο Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο.
Πιστεύουμε στην πραγματική δημοκρατία, όπως επίσης στην ανάγκη εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας στην πατρίδα μας, όπως αντανακλούν τα Πέντε Προτάγματα του Ε.ΠΑ.Μ. :
- Mη Αναγνώριση - Διαγραφή Χρέους.
- Νέο Εθνικό Νόμισμα.
- Ανατροπή Μνημονίων - Εξοδος από Ε.Ε.
- Δικαιοσύνη - Τιμωρία Ενόχων.
- Συντακτική Εθνοσυνέλευση και Νέο Δημοκρατικό Σύνταγμα.
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