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Silvano Trotta - Les Rangs des lanceurs d'alerte grossissent !
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5 views • May 18, 2020
Import YT 18 mai 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=K-guvF2psqA
Chaîne Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les rangs grossissent, les batailles se gagnent petit à petit.
Sources :
https://www.instagram.com/breitlingsarah
https://neonews.fr
https://www.youtube.com/watch?v=m2o-TPbyNck
https://www.youtube.com//watch?v=qX4E8lzzNk0
https://www.youtube.com//watch?v=luGjpaKulaE
https://www.fort-russ.com/2020/05/sign-and-rt-subpoena-dr-judy-mikovits-to-testify-before-congress-on-the-corruption-of-dr-anthony-fauci/
https://neonews.fr
https://www.fort-russ.com/2020/05/major-trump-was-right-coronavirus-vaccine-not-needed-says-former-who-brass-dr-sikora/
https://www.fort-russ.com/2020/05/george-soros-coronavirus-is-a-revolutionary-opportunity-to-complete-our-goals/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-infettivologo-foche-virus-si-sta-spegnendo-1863667.html
https://issues.fr/karine-lacombe-chloroquine/
https://www.mediterranee-infection.com/incidence-cumulee-des-patients-decedes-du-covid-19-a-paris-et-a-marseille/
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-vernazza-la-plupart-des-personnes-figurant-dans-les-statistiques-sur-le-coronavirus-ne-sont-pas-mortes-de-la-maladie-covid-19/1066/
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-bhakdi-un-vaccin-contre-le-coronavirus-serait-inutile-et-dangereux/839/
https://www.publicsenat.fr/article/politique/renaud-muselier-adoube-didier-raoult-nobelisable-genial-et-exceptionnel-182481
https://www.ibtimes.sg/miracle-cure-bangladesh-60-coronavirus-patients-cured-combination-2-common-drugs-45264%3Futm_source%3Dizooto%26utm_medium%3Dpush_notifications%26utm_campaign%3D45264%26utm_content%3D%26utm_term%3D
https://www.fool.com/investing/2020/05/17/is-gilead-sciences-a-great-dividend-stock.aspx
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/16/coronavirus-could-burn-naturally-vaccine-not-needed-former-director/
Chaîne Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Les rangs grossissent, les batailles se gagnent petit à petit.
Sources :
https://www.instagram.com/breitlingsarah
https://neonews.fr
https://www.youtube.com/watch?v=m2o-TPbyNck
https://www.youtube.com//watch?v=qX4E8lzzNk0
https://www.youtube.com//watch?v=luGjpaKulaE
https://www.fort-russ.com/2020/05/sign-and-rt-subpoena-dr-judy-mikovits-to-testify-before-congress-on-the-corruption-of-dr-anthony-fauci/
https://neonews.fr
https://www.fort-russ.com/2020/05/major-trump-was-right-coronavirus-vaccine-not-needed-says-former-who-brass-dr-sikora/
https://www.fort-russ.com/2020/05/george-soros-coronavirus-is-a-revolutionary-opportunity-to-complete-our-goals/
https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-infettivologo-foche-virus-si-sta-spegnendo-1863667.html
https://issues.fr/karine-lacombe-chloroquine/
https://www.mediterranee-infection.com/incidence-cumulee-des-patients-decedes-du-covid-19-a-paris-et-a-marseille/
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-vernazza-la-plupart-des-personnes-figurant-dans-les-statistiques-sur-le-coronavirus-ne-sont-pas-mortes-de-la-maladie-covid-19/1066/
https://covidinfos.net/covid19/pour-le-pr-bhakdi-un-vaccin-contre-le-coronavirus-serait-inutile-et-dangereux/839/
https://www.publicsenat.fr/article/politique/renaud-muselier-adoube-didier-raoult-nobelisable-genial-et-exceptionnel-182481
https://www.ibtimes.sg/miracle-cure-bangladesh-60-coronavirus-patients-cured-combination-2-common-drugs-45264%3Futm_source%3Dizooto%26utm_medium%3Dpush_notifications%26utm_campaign%3D45264%26utm_content%3D%26utm_term%3D
https://www.fool.com/investing/2020/05/17/is-gilead-sciences-a-great-dividend-stock.aspx
https://www.telegraph.co.uk/news/2020/05/16/coronavirus-could-burn-naturally-vaccine-not-needed-former-director/
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