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Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac
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Смотрите в интернете по поиску: «Защита от чипизации», «Защита против принудительной вакцинации чипизации», «что такое метка зверя», «Защитная Молитва против чипизации вакцинации».
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"«ЭТИ УКОЛЫ СОЖРАЛИ ИХ ИММУНИТЕТ!» — рассказывает директор бюро Джон в Milton Keynes. «И все они до сих пор обвиняют ... невакцинированных.?.»" Новое интервью с владельцем похоронного агентства. Это предупреждение и объяснение тому, что сейчас происходит. Вакцины убивают иммунную систему. Такие люди могут умереть как и онкобольные, от элементарной простуды или гриппа. Прямо крик души уже у Джона... Он совсем иной, чем ранее. Но 9 уколотых больных склонны будут именно здорового обвинить... Директор похоронного агентства: Вакцины убивают вас! Директор похоронного агентства в г. Милтон-Кинс (Англия): "Мы видим необычайно высокое число смертей от инфарктов, инсультов и аневризм. И все они - прямой результат тромбозов и эмболии (закупорки сосудов)... Раньше я видел тромбозы очень редко. А сейчас я за год увидел столько, сколько не видел за все 14 лет. Другой вид высокой смертности, который я вижу - те, кто сейчас заболевают, потому что их иммунная система полностью отказывает. Они вакцинировались (от коронавируса) 6-8 месяцев назад, и эти уколы полностью "сожрали" всю их иммунную систему. А сейчас они борются с такими простыми вещами, как простуда. И они не могут с ней справиться. Их иммунная система полностью уничтожена... Все вакцинированные по всей стране сильно болеют. И очень трудно убедить их в том, что если бы они не вакцинировались, они бы не болели так сильно. Пожалуйста, больше не делайте себе никаких уколов! Они убивают вас!"
Всегда можно найти в интернете по поиску: "Защита от чипизации" (это пока интернет на выключили, военное ЧП предполагает что вырубят всё, кроме какого-то лишь одного "официального" канала, где будет только запугивание ... почитайте принятый в странах "закон" о военном положении).
Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©