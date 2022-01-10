BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Réunion publique n°37 du Conseil Scientifique Indépendant du 06/01/2022
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Share
Report
11 views • January 10, 2022
6 janvier 2022 : https://crowdbunker.com/v/cQ6QgJ7D
Le Conseil Scientifique Indépendant (CSI) : https://crowdbunker.com/@CSI

La réunion publique hebdomadaire n°37 du Conseil Scientifique Indépendant (CSI) se tient ce jeudi 06/01/2022 à 21h00.

Réunion à suivre en priorité sur CrowdBunker, plate-forme de libre-expression:
👉🏼 https://crowdbunker.com/@CSI
ou sur Reinfocovid:
www.reinfocovid.fr/live
ou sur France soir:
https://www.francesoir.fr/en-coop/le-conseil-scientifique-independant-videos

Hélène Banoun: Vaccins inactivés et Valneva : Décevants !
Pierre Chaillot: Non, les non-vax ne saturent pas les réas !

Nous serons heureux de vous accueillir en direct à partir de 21h et de répondre à vos questions sur les sujets abordés.

Retrouvez les découpes des CSI en vidéos courtes sur la chaîne CrowdBunker CSI Express :
https://crowdbunker.com/@reinfoexpress64

Les réunions publiques hebdomadaires du CSI sont protégées par CrowdBunker, plateforme de libre-expression exclusivement financée par ses utilisateurs. N'hésitez pas à faire un don à CrowdBunker, à la hauteur de vos moyens: https://crowdbunker.com/donation
Keywords
dr fouchereinfo covidconseil scientifique independantcsi
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Republican Support for Iran War Falls as Fuel Crisis Grows, Polls Show

Republican Support for Iran War Falls as Fuel Crisis Grows, Polls Show

Garrison Vance
Report: U.S. Voters Turning to Chatbots for Election-Related Information

Report: U.S. Voters Turning to Chatbots for Election-Related Information

Douglas Harrington
China overtakes Czech Republic and Spain to become Germany&#8217;s top car supplier

China overtakes Czech Republic and Spain to become Germany’s top car supplier

Cassie B.
Why Trump Will Likely Ban Diesel Exports &#8230; and Europe Will Have Only Itself to Blame

Why Trump Will Likely Ban Diesel Exports … and Europe Will Have Only Itself to Blame

Mike Adams
Trump: U.S. and Iranian Officials Hold Three-Hour Meeting at UN Sidelines

Trump: U.S. and Iranian Officials Hold Three-Hour Meeting at UN Sidelines

Garrison Vance
U.S., Denmark, Greenland Sign &#8220;Forever&#8221; Arctic Security Deal

U.S., Denmark, Greenland Sign “Forever” Arctic Security Deal

Morgan S. Verity
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy