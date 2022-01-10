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Réunion publique n°37 du Conseil Scientifique Indépendant du 06/01/2022
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11 views • January 10, 2022
6 janvier 2022 : https://crowdbunker.com/v/cQ6QgJ7D
Le Conseil Scientifique Indépendant (CSI) : https://crowdbunker.com/@CSI
La réunion publique hebdomadaire n°37 du Conseil Scientifique Indépendant (CSI) se tient ce jeudi 06/01/2022 à 21h00.
Réunion à suivre en priorité sur CrowdBunker, plate-forme de libre-expression:
👉🏼 https://crowdbunker.com/@CSI
ou sur Reinfocovid:
www.reinfocovid.fr/live
ou sur France soir:
https://www.francesoir.fr/en-coop/le-conseil-scientifique-independant-videos
Hélène Banoun: Vaccins inactivés et Valneva : Décevants !
Pierre Chaillot: Non, les non-vax ne saturent pas les réas !
Nous serons heureux de vous accueillir en direct à partir de 21h et de répondre à vos questions sur les sujets abordés.
Retrouvez les découpes des CSI en vidéos courtes sur la chaîne CrowdBunker CSI Express :
https://crowdbunker.com/@reinfoexpress64
Les réunions publiques hebdomadaires du CSI sont protégées par CrowdBunker, plateforme de libre-expression exclusivement financée par ses utilisateurs. N'hésitez pas à faire un don à CrowdBunker, à la hauteur de vos moyens: https://crowdbunker.com/donation
Le Conseil Scientifique Indépendant (CSI) : https://crowdbunker.com/@CSI
La réunion publique hebdomadaire n°37 du Conseil Scientifique Indépendant (CSI) se tient ce jeudi 06/01/2022 à 21h00.
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