Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ

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ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ) ΕΝΩ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201476 ΤΟΝ
ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ https://rumble.com/v3dvibq-rfid-chip-seal-of-antichrist-666-hides-the-genocidal-mitsotakis.html , https://ugetube.com/watch/riIqGRaSoHjlAle .
Ο ΑΡΧΙΨΕΥΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΚΟΡΩΝΟΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ-ΤΣΙΠΑΚΙ Η ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΝΩ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ. ΔΕΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΗΝ ΔΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ Ή ΜΗΠΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΟ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΒΟΛΟΦΙΜΩΤΡΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΤΙΣΕΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ;
ΑΝ ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΘΑΡΑ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΕΚ 1476/Β/27-4-2018 ΣΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΒΙΝΤΕΟ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΔΩ: "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ: Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ NTOKOYMENTO) https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html , https://www.brighteon.com/b1814c5d-1235-42a1-be5e-22cea4ce7e27 , https://ugetube.com/watch/F4SZghzlbRuFGi5 ".
ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html , https://www.brighteon.com/16da515f-60b5-4edf-b542-dec3ee58cc71 , https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH .
Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΚΑΡΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666, papandreou vs clegg. ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , https://www.brighteon.com/10b2b210-9d79-49d5-9683-f8613a26b572 , https://ugetube.com/watch/gzHwMFok4UTXhSo .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm ". ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ. ΓΙΑΤΙ "Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ", Η ΟΠΟΙΑ ΩΣ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ" ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΟΔΟΜΙΣΜΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm , ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΡΩΣ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΕΟ ΙΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ "ΣΚΟΤΩΝΕΙ" ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΑΣ.
82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD
BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA
AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES-
ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.ελεύθερηβούληση.gr , https://www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20230611000918/http://freevolition.gr/ , https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .