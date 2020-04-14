Για την κατάσταση που ζούμε τώρα...

vasoula2908 848 followers Follow 10 Share Add to... Share Report

1129 views • April 14, 2020



που λογοκρίθηκε αλλά έχει εκατομμύρια θεάσεις

εκεί που παρέμεινε.



https://www.bitchute.com/video/H4W7FwBy0Ukh/



Το βίντεο που τίτλισα με των Αϊκ

https://www.brighteon.com/229d43a0-cd50-4b8c-99c1-e3ed8286e2f0





Αρθρο του καθηγητή παθλογίας και επιδημιολογίας

στο Παν/μιο Στάνφορντ, κ. Γιάννη Ιωαννίδη

που εγραψε στις 17/3 και μετέφρασα 20/3



http://ideografhmata.blogspot.com/2020/03/stanford.html



ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ προς ΟΗΕ, ΕΕ, ΠΟΥ, και κυβερνήσεις

να σταματήσει το 5G, που προσυπογράφουν πολίτες

και επιστήμονες από 212 χώρες



https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR1sNCpOtmdsgzLJIv7jH-5BiwXs-y9P-3HDy4eR_vG_oIGhibIlVzmTruI





Τα βιντεό μου για το 5G



α/ Το 5G έρχεται ΕΡΗΜΗΝ μας...(ενώ είμαστε σε καραντίνα)

12 λεπτά



https://www.brighteon.com/fec75aba-ebb5-433a-9d06-92b243f63903



και β/ Από πότε άρχισε να στήνεται το ακατανόμαστο



https://www.brighteon.com/4955ef84-a087-4b5f-ae20-eb2f578e2e39









Το βίντεό μου για τον Κορωνοϊό τον Φλεβάρη



https://www.brighteon.com/475987a0-2249-43d9-9437-24522e9c8dfd





Ενα 5λεπτο βίντεο με τον Τσιόδρα να λέει

για "παύση" εμφραγμάτων τώρα με τον κορωνοϊό

και καπάκι ένα μικρό υποτιτλισμένο κομμάτι

που λέει κι αυτό για τα εξωσώματα κλπ



https://www.youtube.com/watch?v=UjA-pm19G5o&feature=emb_title





Αρθρρο Μάρκου ντε Σαντ στη ΜΑΥΡΗ ΦΑΤΡΙΑ



https://mavrifatria3.blogspot.com/2020/04/blog-post.html



Βίντεο του "τρελού επιστήμονα" που ουσιαστικά

προάγει το 5G με τιτλο "Ραδιενεργός επιστημονικός αναλφαβητισμός"



εδω



και η τοποθέτησή μου εκεί

https://i.postimg.cc/65Swf2WF/image.png



βίντεο για την κομπίνα των πιστοποιητικών θανάτων

με τίτλο Exposing The CV19 Death Certificate Scam w/ Dr Annie Bukacek MD

εδω



Αρθρο Ν. Χειλαδάκη για την μοριακή βιολόγο που

φυλακίστηκε επειδή ανακάλυψε θανατηφόρα μόλυνση

από τα εμβόλια

https://nikosxeiladakis.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%83-judy-mikovits-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%86%CF%85%CE%BB/



Τηλεσκόπια που έκλεισαν (έκλεισαν και το SETI)



https://www.staradvertiser.com/2020/03/29/hawaii-news/mauna-kea-telescopes-close-in-response-to-stay-at-home-order/ Το βίντεο με τη 2,5ωρη συνέντευξη του Άικπου λογοκρίθηκε αλλά έχει εκατομμύρια θεάσειςεκεί που παρέμεινε.Το βίντεο που τίτλισα με των ΑϊκΑρθρο του καθηγητή παθλογίας και επιδημιολογίαςστο Παν/μιο Στάνφορντ, κ. Γιάννη Ιωαννίδηπου εγραψε στις 17/3 και μετέφρασα 20/3ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ προς ΟΗΕ, ΕΕ, ΠΟΥ, και κυβερνήσειςνα σταματήσει το 5G, που προσυπογράφουν πολίτεςκαι επιστήμονες από 212 χώρεςΤα βιντεό μου για το 5Gα/ Το 5G έρχεται ΕΡΗΜΗΝ μας...(ενώ είμαστε σε καραντίνα)12 λεπτάκαι β/ Από πότε άρχισε να στήνεται το ακατανόμαστοΤο βίντεό μου για τον Κορωνοϊό τον ΦλεβάρηΕνα 5λεπτο βίντεο με τον Τσιόδρα να λέειγια "παύση" εμφραγμάτων τώρα με τον κορωνοϊόκαι καπάκι ένα μικρό υποτιτλισμένο κομμάτιπου λέει κι αυτό για τα εξωσώματα κλπΑρθρρο Μάρκου ντε Σαντ στη ΜΑΥΡΗ ΦΑΤΡΙΑΒίντεο του "τρελού επιστήμονα" που ουσιαστικάπροάγει το 5G με τιτλο "Ραδιενεργός επιστημονικός αναλφαβητισμός"εδω https://www.youtube.com/watch?v=NSYY5tqhvQc&feature=emb_title και η τοποθέτησή μου εκείβίντεο για την κομπίνα των πιστοποιητικών θανάτωνμε τίτλο Exposing The CV19 Death Certificate Scam w/ Dr Annie Bukacek MDεδω https://www.youtube.com/watch?v=-1Kd4excEIk&feature=emb_title Αρθρο Ν. Χειλαδάκη για την μοριακή βιολόγο πουφυλακίστηκε επειδή ανακάλυψε θανατηφόρα μόλυνσηαπό τα εμβόλιαΤηλεσκόπια που έκλεισαν (έκλεισαν και το SETI) Keywords 5glockdowncoronavirus

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