BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Για την κατάσταση που ζούμε τώρα...
vasoula2908
vasoula2908
848 followers
Follow
10
Share
Report
1129 views • April 14, 2020
Το βίντεο με τη 2,5ωρη συνέντευξη του Άικ
που λογοκρίθηκε αλλά έχει εκατομμύρια θεάσεις
εκεί που παρέμεινε.

https://www.bitchute.com/video/H4W7FwBy0Ukh/

Το βίντεο που τίτλισα με των Αϊκ
https://www.brighteon.com/229d43a0-cd50-4b8c-99c1-e3ed8286e2f0


Αρθρο του καθηγητή παθλογίας και επιδημιολογίας
στο Παν/μιο Στάνφορντ, κ. Γιάννη Ιωαννίδη
που εγραψε στις 17/3 και μετέφρασα 20/3

http://ideografhmata.blogspot.com/2020/03/stanford.html

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ προς ΟΗΕ, ΕΕ, ΠΟΥ, και κυβερνήσεις
να σταματήσει το 5G, που προσυπογράφουν πολίτες
και επιστήμονες από 212 χώρες

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR1sNCpOtmdsgzLJIv7jH-5BiwXs-y9P-3HDy4eR_vG_oIGhibIlVzmTruI


Τα βιντεό μου για το 5G

α/ Το 5G έρχεται ΕΡΗΜΗΝ μας...(ενώ είμαστε σε καραντίνα)
12 λεπτά

https://www.brighteon.com/fec75aba-ebb5-433a-9d06-92b243f63903

και β/ Από πότε άρχισε να στήνεται το ακατανόμαστο

https://www.brighteon.com/4955ef84-a087-4b5f-ae20-eb2f578e2e39




Το βίντεό μου για τον Κορωνοϊό τον Φλεβάρη

https://www.brighteon.com/475987a0-2249-43d9-9437-24522e9c8dfd


Ενα 5λεπτο βίντεο με τον Τσιόδρα να λέει
για "παύση" εμφραγμάτων τώρα με τον κορωνοϊό
και καπάκι ένα μικρό υποτιτλισμένο κομμάτι
που λέει κι αυτό για τα εξωσώματα κλπ

https://www.youtube.com/watch?v=UjA-pm19G5o&feature=emb_title


Αρθρρο Μάρκου ντε Σαντ στη ΜΑΥΡΗ ΦΑΤΡΙΑ

https://mavrifatria3.blogspot.com/2020/04/blog-post.html

Βίντεο του "τρελού επιστήμονα" που ουσιαστικά
προάγει το 5G με τιτλο "Ραδιενεργός επιστημονικός αναλφαβητισμός"

εδω https://www.youtube.com/watch?v=NSYY5tqhvQc&feature=emb_title

και η τοποθέτησή μου εκεί
https://i.postimg.cc/65Swf2WF/image.png

βίντεο για την κομπίνα των πιστοποιητικών θανάτων
με τίτλο Exposing The CV19 Death Certificate Scam w/ Dr Annie Bukacek MD
εδω https://www.youtube.com/watch?v=-1Kd4excEIk&feature=emb_title

Αρθρο Ν. Χειλαδάκη για την μοριακή βιολόγο που
φυλακίστηκε επειδή ανακάλυψε θανατηφόρα μόλυνση
από τα εμβόλια
https://nikosxeiladakis.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%83-judy-mikovits-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%86%CF%85%CE%BB/

Τηλεσκόπια που έκλεισαν (έκλεισαν και το SETI)

https://www.staradvertiser.com/2020/03/29/hawaii-news/mauna-kea-telescopes-close-in-response-to-stay-at-home-order/
Keywords
5glockdowncoronavirus
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
ChatGPT death lawsuit: Seattle woman dies after AI chatbot advised her to stop epilepsy medication

ChatGPT death lawsuit: Seattle woman dies after AI chatbot advised her to stop epilepsy medication

Willow Tohi
Low vitamin D more than doubles kidney patients’ risk of dialysis within a year

Low vitamin D more than doubles kidney patients’ risk of dialysis within a year

Cassie B.
Study Finds Discarded Produce Parts Often Contain More Fiber Than Eaten Portions

Study Finds Discarded Produce Parts Often Contain More Fiber Than Eaten Portions

Coco Somers
Healthy Eating Linked to Favorable Blood Markers in Older Adults, Study Finds

Healthy Eating Linked to Favorable Blood Markers in Older Adults, Study Finds

Coco Somers
UK Lawmaker Rupert Lowe Calls for Accountability Over COVID-19 Vaccine Mandates

UK Lawmaker Rupert Lowe Calls for Accountability Over COVID-19 Vaccine Mandates

Morgan S. Verity
Magnesium and Testosterone: How This Essential Mineral Supports Male Hormone Health

Magnesium and Testosterone: How This Essential Mineral Supports Male Hormone Health

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy