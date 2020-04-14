© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Για την κατάσταση που ζούμε τώρα...
Follow
10
Share
Report
1129 views • April 14, 2020
Το βίντεο με τη 2,5ωρη συνέντευξη του Άικ
που λογοκρίθηκε αλλά έχει εκατομμύρια θεάσεις
εκεί που παρέμεινε.
https://www.bitchute.com/video/H4W7FwBy0Ukh/
Το βίντεο που τίτλισα με των Αϊκ
https://www.brighteon.com/229d43a0-cd50-4b8c-99c1-e3ed8286e2f0
Αρθρο του καθηγητή παθλογίας και επιδημιολογίας
στο Παν/μιο Στάνφορντ, κ. Γιάννη Ιωαννίδη
που εγραψε στις 17/3 και μετέφρασα 20/3
http://ideografhmata.blogspot.com/2020/03/stanford.html
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ προς ΟΗΕ, ΕΕ, ΠΟΥ, και κυβερνήσεις
να σταματήσει το 5G, που προσυπογράφουν πολίτες
και επιστήμονες από 212 χώρες
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR1sNCpOtmdsgzLJIv7jH-5BiwXs-y9P-3HDy4eR_vG_oIGhibIlVzmTruI
Τα βιντεό μου για το 5G
α/ Το 5G έρχεται ΕΡΗΜΗΝ μας...(ενώ είμαστε σε καραντίνα)
12 λεπτά
https://www.brighteon.com/fec75aba-ebb5-433a-9d06-92b243f63903
και β/ Από πότε άρχισε να στήνεται το ακατανόμαστο
https://www.brighteon.com/4955ef84-a087-4b5f-ae20-eb2f578e2e39
Το βίντεό μου για τον Κορωνοϊό τον Φλεβάρη
https://www.brighteon.com/475987a0-2249-43d9-9437-24522e9c8dfd
Ενα 5λεπτο βίντεο με τον Τσιόδρα να λέει
για "παύση" εμφραγμάτων τώρα με τον κορωνοϊό
και καπάκι ένα μικρό υποτιτλισμένο κομμάτι
που λέει κι αυτό για τα εξωσώματα κλπ
https://www.youtube.com/watch?v=UjA-pm19G5o&feature=emb_title
Αρθρρο Μάρκου ντε Σαντ στη ΜΑΥΡΗ ΦΑΤΡΙΑ
https://mavrifatria3.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Βίντεο του "τρελού επιστήμονα" που ουσιαστικά
προάγει το 5G με τιτλο "Ραδιενεργός επιστημονικός αναλφαβητισμός"
εδω https://www.youtube.com/watch?v=NSYY5tqhvQc&feature=emb_title
και η τοποθέτησή μου εκεί
https://i.postimg.cc/65Swf2WF/image.png
βίντεο για την κομπίνα των πιστοποιητικών θανάτων
με τίτλο Exposing The CV19 Death Certificate Scam w/ Dr Annie Bukacek MD
εδω https://www.youtube.com/watch?v=-1Kd4excEIk&feature=emb_title
Αρθρο Ν. Χειλαδάκη για την μοριακή βιολόγο που
φυλακίστηκε επειδή ανακάλυψε θανατηφόρα μόλυνση
από τα εμβόλια
https://nikosxeiladakis.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%83-judy-mikovits-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%86%CF%85%CE%BB/
Τηλεσκόπια που έκλεισαν (έκλεισαν και το SETI)
https://www.staradvertiser.com/2020/03/29/hawaii-news/mauna-kea-telescopes-close-in-response-to-stay-at-home-order/
που λογοκρίθηκε αλλά έχει εκατομμύρια θεάσεις
εκεί που παρέμεινε.
https://www.bitchute.com/video/H4W7FwBy0Ukh/
Το βίντεο που τίτλισα με των Αϊκ
https://www.brighteon.com/229d43a0-cd50-4b8c-99c1-e3ed8286e2f0
Αρθρο του καθηγητή παθλογίας και επιδημιολογίας
στο Παν/μιο Στάνφορντ, κ. Γιάννη Ιωαννίδη
που εγραψε στις 17/3 και μετέφρασα 20/3
http://ideografhmata.blogspot.com/2020/03/stanford.html
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ προς ΟΗΕ, ΕΕ, ΠΟΥ, και κυβερνήσεις
να σταματήσει το 5G, που προσυπογράφουν πολίτες
και επιστήμονες από 212 χώρες
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR1sNCpOtmdsgzLJIv7jH-5BiwXs-y9P-3HDy4eR_vG_oIGhibIlVzmTruI
Τα βιντεό μου για το 5G
α/ Το 5G έρχεται ΕΡΗΜΗΝ μας...(ενώ είμαστε σε καραντίνα)
12 λεπτά
https://www.brighteon.com/fec75aba-ebb5-433a-9d06-92b243f63903
και β/ Από πότε άρχισε να στήνεται το ακατανόμαστο
https://www.brighteon.com/4955ef84-a087-4b5f-ae20-eb2f578e2e39
Το βίντεό μου για τον Κορωνοϊό τον Φλεβάρη
https://www.brighteon.com/475987a0-2249-43d9-9437-24522e9c8dfd
Ενα 5λεπτο βίντεο με τον Τσιόδρα να λέει
για "παύση" εμφραγμάτων τώρα με τον κορωνοϊό
και καπάκι ένα μικρό υποτιτλισμένο κομμάτι
που λέει κι αυτό για τα εξωσώματα κλπ
https://www.youtube.com/watch?v=UjA-pm19G5o&feature=emb_title
Αρθρρο Μάρκου ντε Σαντ στη ΜΑΥΡΗ ΦΑΤΡΙΑ
https://mavrifatria3.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Βίντεο του "τρελού επιστήμονα" που ουσιαστικά
προάγει το 5G με τιτλο "Ραδιενεργός επιστημονικός αναλφαβητισμός"
εδω https://www.youtube.com/watch?v=NSYY5tqhvQc&feature=emb_title
και η τοποθέτησή μου εκεί
https://i.postimg.cc/65Swf2WF/image.png
βίντεο για την κομπίνα των πιστοποιητικών θανάτων
με τίτλο Exposing The CV19 Death Certificate Scam w/ Dr Annie Bukacek MD
εδω https://www.youtube.com/watch?v=-1Kd4excEIk&feature=emb_title
Αρθρο Ν. Χειλαδάκη για την μοριακή βιολόγο που
φυλακίστηκε επειδή ανακάλυψε θανατηφόρα μόλυνση
από τα εμβόλια
https://nikosxeiladakis.gr/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%B7-%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%83-judy-mikovits-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%86%CF%85%CE%BB/
Τηλεσκόπια που έκλεισαν (έκλεισαν και το SETI)
https://www.staradvertiser.com/2020/03/29/hawaii-news/mauna-kea-telescopes-close-in-response-to-stay-at-home-order/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.