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Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΙΑ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ
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580 views • October 30, 2020
Είναι ηλίου φαεινότερον πλέον ότι ο Ελληνισμός είναι επίσημα υπο διωγμόν. Ανήμερα της Εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου, όχι μόνο ακύρωσαν τις παρελάσεις, αλλά απείλησαν, τρομοκράτησαν, προσέβαλαν και γενικότερα έκαναν τη ζωή δύσκολη σε όποιους Έλληνες θέλησαν να βρεθούν έξω από το σπίτι τους επειδή κρατούσαν τη σημαία μας.
Και μάλιστα το ίδιο κατεστημένο που ξεπουλά εδώ και χρόνια τη χώρα κάθε μέρα και περισσότερο επιμένει να μιλά για πατριωτισμό και προδοσίες δίνοντας μαθήματα αντινόησης.
Την ίδια στιγμή το μέτωπο που έχει ανοίξει το μπαλαντέρ των παγκοσμιοποιητών Ερντογκάν με το παιδί των Ρότσιλντ Μακρόν έχει υπερβεί το πλαίσιο των δυο χωρών. Μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο εκφράζουν το μίσος τους για τον δεύτερο ενώ στη Γαλλία ακούσαμε για μια ακόμα Ισλαμική επίθεση σε εκκλησία της Νίκαιας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
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Πάντα υπάρχει τρόπος αρκεί να υπάρχει και θέλησηΜπραβοοοοο τους (Θεσσαλονίκη) https://www.facebook.com/maroulaap/videos/10207835191275718/
ilialive.gr - Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. σε πορεία αυτοκινήτων με ελληνικές σημαίες
https://youtu.be/ZppzDy2vD14
Πορεία με ελληνικές σημαίες Πάτρα https://www.facebook.com/arisgaliatsatosb/videos/1726846644156851/
Τhestival.gr Βγήκαν με σημαίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
https://youtu.be/DpiGmeYSP7s
Βεγγαλικά Ενωμένοι Μακεδόνες πορεία για 28η Οκτωβρίου
https://youtu.be/70xhFl0RTYA
ΔΕΙΤΕ ΤΟ: Μαθητές παρέλασαν παρά την απαγόρευση
https://youtu.be/5YnkJc682Ds
Εορτασμός στη Βέροια για την 28 οκτωμβρίου με την αστυνομία να απαγορεύει να άνοιξη ελληνική σημαία (video)
https://xalarakafe.blogspot.com/2020/10/28-video.html
Εθνικός Ύμνος // Πορεία στα Γιαννιτσά 27/10/2020 // Ενόψει Επετείου της 28ης Οκτωβρίου (2)
https://youtu.be/tLnNFpApkN4
1940 - 2020: Μην αφήνεις την ιστορία να ξεθωριάζει...
https://youtu.be/Ikl5F2Dq4gc
Επίθεση Α.Γεωργιάδη σε όσους Έλληνες «τόλμησαν» να παρελάσουν: «Πρόδωσαν την πατρίδα!» (βίντεο)
http://www.oparlapipas.gr/2020/10/ageorgiadis-gia-osoys-prospathisan-na-parelasoyn-lypiro-na%20.html
Σοκαριστική δήλωση Μητσοτάκη: "Η κυριαρχία της χώρας είναι 6 μίλια στη θάλασσα και 10 στον αέρα"
https://www.pentapostagma.gr/ethnika-themata/ellinotoyrkika/6970547_sokaristiki-dilosi-mitsotaki-i-kyriarhia-tis-horas-einai-6
Ελλάδα - Αλβανία πάνε στη Χάγη για τις θαλάσσιες ζώνες
https://www.protothema.gr/politics/article/1056946/alert-ellada-alvania-pane-sti-hagi-gia-tis-thalassies-zones/
Ναρκαλιευτικό του πολεμικού ναυτικού βυθίζεται μετά από σύγκρουση έξω από το λιμάνι του Πειραιά https://istigmes.com/narkalieytiko-toy-polemikoy-naytikoy-vythizetai-meta-apo-sygkroysi-exo-apo-to-limani-toy-peiraia/
Οχι - 1969 https://youtu.be/BXvqLF-M394?t=4333
Πρόεδρος Δημοκρατίας 28η Οκτωβρίου
https://youtu.be/Fj2Za5V1c7E?t=450
Ο Μακρόν ανακοίνωσε δεύτερο εθνικό lockdown στη Γαλλία για έναν μήνα
https://www.iefimerida.gr/kosmos/gallia-anakoinoseis-makron-diaggelma-28-10
Protests grow across Muslim world against French president Emmanuel Macron – video report
https://www.theguardian.com/world/video/2020/oct/28/protests-grow-across-muslim-world-against-french-president-emmanuel-macron-video-report
Ο ΙΖΝΟΓΚΟΥΝΤ καταριέται τον ΜΑΚΡΟΝ...Fuck you Macaroune..!" https://www.facebook.com/101336358128935/videos/1670004289832933
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ – ΙΣΛΑΜΙΣΤΗΣ ΦΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΕ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΣΟΚΟΨΕ ΑΛΛΟΥΣ 15 [ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ]
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%99%ce%a3%ce%9b%ce%91%ce%9c-%ce%97-%ce%9c%ce%95%ce%93%ce%91%ce%9b%ce%a5%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%97-%ce%a3%ce%a5%ce%9c%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%91-%ce%a4%ce%9f%ce%a5-%ce%a0%ce%9b%ce%91%ce%9d%ce%97%ce%a4/
Ποιος κρύβεται πίσω από την «κόντρα» Μακρόν – Ερντογάν;
https://igata.gr/2020/10/28/τι-πραγματικα-κρύβει-η-κόντρα-μακρό/
This is terrible!.... 📍 Chadwell heath, London https://www.facebook.com/crimewatch.co.uk/videos/722577421675540/
Καίνε εκκλησίες και ο όχλος πανηγυρίζει – ΕΙΚΟΝΕΣ που κόβουν την ανάσα (vid)
https://www.el.gr/thriskia/darkcult/kaine-ekklisies-kai-o-ochlos-panigyriz/
Μοναχική παρέλαση 2020 | Νέο Σούλι Σερρών
https://youtu.be/yusQe1f1jAg
Και μάλιστα το ίδιο κατεστημένο που ξεπουλά εδώ και χρόνια τη χώρα κάθε μέρα και περισσότερο επιμένει να μιλά για πατριωτισμό και προδοσίες δίνοντας μαθήματα αντινόησης.
Την ίδια στιγμή το μέτωπο που έχει ανοίξει το μπαλαντέρ των παγκοσμιοποιητών Ερντογκάν με το παιδί των Ρότσιλντ Μακρόν έχει υπερβεί το πλαίσιο των δυο χωρών. Μουσουλμάνοι σε όλο τον κόσμο εκφράζουν το μίσος τους για τον δεύτερο ενώ στη Γαλλία ακούσαμε για μια ακόμα Ισλαμική επίθεση σε εκκλησία της Νίκαιας.
Για επικοινωνία: [email protected]
Έδρα: https://angelokarageorgos.gr
Κανάλι στο Lbry.tv: https://open.lbry.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Κανάλι telegram: https://t.me/angelokar
Ενημερώνω επίσης και στο facebook για ό,τι νέο βγάζω https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Πάντα υπάρχει τρόπος αρκεί να υπάρχει και θέλησηΜπραβοοοοο τους (Θεσσαλονίκη) https://www.facebook.com/maroulaap/videos/10207835191275718/
ilialive.gr - Μπλόκο της ΕΛ.ΑΣ. σε πορεία αυτοκινήτων με ελληνικές σημαίες
https://youtu.be/ZppzDy2vD14
Πορεία με ελληνικές σημαίες Πάτρα https://www.facebook.com/arisgaliatsatosb/videos/1726846644156851/
Τhestival.gr Βγήκαν με σημαίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
https://youtu.be/DpiGmeYSP7s
Βεγγαλικά Ενωμένοι Μακεδόνες πορεία για 28η Οκτωβρίου
https://youtu.be/70xhFl0RTYA
ΔΕΙΤΕ ΤΟ: Μαθητές παρέλασαν παρά την απαγόρευση
https://youtu.be/5YnkJc682Ds
Εορτασμός στη Βέροια για την 28 οκτωμβρίου με την αστυνομία να απαγορεύει να άνοιξη ελληνική σημαία (video)
https://xalarakafe.blogspot.com/2020/10/28-video.html
Εθνικός Ύμνος // Πορεία στα Γιαννιτσά 27/10/2020 // Ενόψει Επετείου της 28ης Οκτωβρίου (2)
https://youtu.be/tLnNFpApkN4
1940 - 2020: Μην αφήνεις την ιστορία να ξεθωριάζει...
https://youtu.be/Ikl5F2Dq4gc
Επίθεση Α.Γεωργιάδη σε όσους Έλληνες «τόλμησαν» να παρελάσουν: «Πρόδωσαν την πατρίδα!» (βίντεο)
http://www.oparlapipas.gr/2020/10/ageorgiadis-gia-osoys-prospathisan-na-parelasoyn-lypiro-na%20.html
Σοκαριστική δήλωση Μητσοτάκη: "Η κυριαρχία της χώρας είναι 6 μίλια στη θάλασσα και 10 στον αέρα"
https://www.pentapostagma.gr/ethnika-themata/ellinotoyrkika/6970547_sokaristiki-dilosi-mitsotaki-i-kyriarhia-tis-horas-einai-6
Ελλάδα - Αλβανία πάνε στη Χάγη για τις θαλάσσιες ζώνες
https://www.protothema.gr/politics/article/1056946/alert-ellada-alvania-pane-sti-hagi-gia-tis-thalassies-zones/
Ναρκαλιευτικό του πολεμικού ναυτικού βυθίζεται μετά από σύγκρουση έξω από το λιμάνι του Πειραιά https://istigmes.com/narkalieytiko-toy-polemikoy-naytikoy-vythizetai-meta-apo-sygkroysi-exo-apo-to-limani-toy-peiraia/
Οχι - 1969 https://youtu.be/BXvqLF-M394?t=4333
Πρόεδρος Δημοκρατίας 28η Οκτωβρίου
https://youtu.be/Fj2Za5V1c7E?t=450
Ο Μακρόν ανακοίνωσε δεύτερο εθνικό lockdown στη Γαλλία για έναν μήνα
https://www.iefimerida.gr/kosmos/gallia-anakoinoseis-makron-diaggelma-28-10
Protests grow across Muslim world against French president Emmanuel Macron – video report
https://www.theguardian.com/world/video/2020/oct/28/protests-grow-across-muslim-world-against-french-president-emmanuel-macron-video-report
Ο ΙΖΝΟΓΚΟΥΝΤ καταριέται τον ΜΑΚΡΟΝ...Fuck you Macaroune..!" https://www.facebook.com/101336358128935/videos/1670004289832933
ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ – ΙΣΛΑΜΙΣΤΗΣ ΦΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΕ ΤΡΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΤΣΟΚΟΨΕ ΑΛΛΟΥΣ 15 [ΦΩΤΟ+ΒΙΝΤΕΟ]
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%ce%be%cf%89%cf%86%cf%85%ce%bb%ce%bb%ce%bf/%ce%99%ce%a3%ce%9b%ce%91%ce%9c-%ce%97-%ce%9c%ce%95%ce%93%ce%91%ce%9b%ce%a5%ce%a4%ce%95%ce%a1%ce%97-%ce%a3%ce%a5%ce%9c%ce%a6%ce%9f%ce%a1%ce%91-%ce%a4%ce%9f%ce%a5-%ce%a0%ce%9b%ce%91%ce%9d%ce%97%ce%a4/
Ποιος κρύβεται πίσω από την «κόντρα» Μακρόν – Ερντογάν;
https://igata.gr/2020/10/28/τι-πραγματικα-κρύβει-η-κόντρα-μακρό/
This is terrible!.... 📍 Chadwell heath, London https://www.facebook.com/crimewatch.co.uk/videos/722577421675540/
Καίνε εκκλησίες και ο όχλος πανηγυρίζει – ΕΙΚΟΝΕΣ που κόβουν την ανάσα (vid)
https://www.el.gr/thriskia/darkcult/kaine-ekklisies-kai-o-ochlos-panigyriz/
Μοναχική παρέλαση 2020 | Νέο Σούλι Σερρών
https://youtu.be/yusQe1f1jAg
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