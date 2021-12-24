5 библейских доказательств 7-летней скорби. Последняя седмина 2017-2024 гг. Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

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Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
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Мы уже вошли в период 7-летней скорби (из 14 лeт апокалипсиса)! Обязательно скачайте и изучите ДОКУМЕНТ к этому видео (это мой перевод оригинального видео Лиланда Джонса https://www.youtube.com/watch?v=MvOJ6-L05NM): pdf https://cloud.mail.ru/public/PfZv/rQ7ioMjmQ doc https://cloud.mail.ru/public/xQxZ/MGqSrXkPb odt https://cloud.mail.ru/public/WWKX/bnaR66Kvi
Указание на 7+7=14 в истории потопа из 8-й главы Бытия «Голубь и ворон в Библии – прообразы Христа и антихриста. Дональд Трамп — ложный миротворец и ложная маслина» doc https://cloud.mail.ru/public/Mnri/PQs48khX3 odt https://cloud.mail.ru/public/ZWdT/FnEZcHcQr pdf https://cloud.mail.ru/public/k3Pw/vW6qpfKe3 Указание на СЕРЕДИНУ срока в Авв 3:2 doc https://cloud.mail.ru/public/qsFf/3pAumm1kA pdf https://cloud.mail.ru/public/Ak2p/fW1rq1Mck odt https://cloud.mail.ru/public/nwav/oma5p3eNb О Резолюции 181 ООН от 29 ноября 2047 г. и о декларации независимости Израиля от 14 мая 1948 г. https://mfa.gov.il/MFARUS/AboutIsrael/History/Pages/1947-2017---70-years-since-UN-Resolution-181-opening-the-path-for-Jewish-State.aspx Видео Лиланда об указе Кира «The Cyrus Decree and Scroll» (Nov 23, 2017) https://www.youtube.com/watch?v=NexWmOAnww0 + записи Лиланда об исполнении 70 лет и указе Кира https://drive.google.com/file/d/18Y6xVl8U5T_pxXafZNpGYAGEP-sxCFWf/view Плейлист Лиланда о МИРНОМ ДОГОВОРЕ и сопутствующих событиях https://www.youtube.com/watch?v=fXYPtskRxCk&list=PLXqaGD7sX9gZ83zVDuBH04JrBXMVl_ApY Видео Лиланда о ЕЖЕДНЕВНОЙ ЖЕРТВЕ https://www.youtube.com/watch?v=hRnayyKgM58&list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&index=23 Последняя ежедневная жертва была на Пасху 2019 г.; отсчёт 2300 дней из Даниила 8:14 начинается с 30 апреля 2018 г. https://youtu.be/7GFsPuvApZE?list=PLXqaGD7sX9ga0QD1Zvik665gC98BKL9Q6&t=274 https://youtu.be/7IvLyUbVUVw?t=209 Видео Лиланда О МЕРЗОСТИ ЗАПУСТЕНИЯ И ОЧИЩЕНИИ СВЯТИЛИЩА из Дан 8:14 https://www.bitchute.com/video/4DtbigA1fNFW/ https://www.bitchute.com/video/V0LhS8dOnv6y/ Перевод фрагмента статьи: “... для того, чтобы народы могли принять в этом участие, они должны соблюдать Семь законов Ноя”. “Христианство - это особенное идолопоклонство ... Христиане обязаны участвовать в праведности, соблюдая 7 Законов Ноя... выживут только те, кто решит принять участие в храме”. https://www.israel365news.com/201272/sanhedrin-begins-to-prepare-oil-to-anoint-king-messiah-kohen-gadol/ Плейлист Лиланда о НАЧЕРТАНИИ ЗВЕРЯ https://www.youtube.com/watch?v=cblW-X-dkPg&list=PLXqaGD7sX9gYBsU7Zg_EMEsWOi0IJapp_ и его самое важное видео о вакцине-начертании в моём переводе на русский: https://www.brighteon.com/466abe91-ec84-4bc7-94c1-5471c7d96118 Видео Лиланда про ЗАТМЕНИЯ, ОТМЕЧЕННЫЕ НА МЕНОРЕ https://www.youtube.com/watch?v=5RaDL3_Tup8 https://www.youtube.com/watch?v=UOaaDV19NrU 8 декабря 2020 г. Дональд Трамп подписал приказ президента об одобрении и распространении вакцины, которая является начертанием зверя из Откровения 13:16 https://www.youtube.com/watch?v=pHWKRV3eJL4 https://www.c-span.org/video/?507285-1/covid-19-vaccines-administered-washington-dc https://www.forbes.com/sites/joewalsh/2020/12/08/trump-signs-executive-order-prioritizing-us-for-covid-vaccine---but-its-unclear-whether-it-accomplishes-anything/?sh=7583f263225b https://www.youtube.com/watch?v=9lZIk0Ryq2A Дональд Трамп (ложный Кир) объявляет о переносе посольства США в Израиль (6 декабря 2017 г.) https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-recognizes-jerusalem-israel-s-capital-n827096 Дональд Трамп: “Я избранный” 21 августа 2019 г. https://www.youtube.com/watch?v=LaMxO9Dp9u4 https://www.youtube.com/watch?v=lzlxrPC_E_U https://www.cnn.com/2019/08/21/politics/donald-trump-chosen-one/index.html https://www.vanityfair.com/news/2019/08/donald-trump-king-of-israel О представлении в январе 2020 г. администрацией США МИРНОГО ПЛАНА и АННЕКСИИ ИОРДАНСКОЙ ДОЛИНЫ https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/debaty-v-ssha-i-izraile-po-povodu-izrailskoy-odnostoronney-anneksii-iordanskoy-doliny/