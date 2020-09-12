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Το πρώτο επίσημα ρατσιστικό κράτος, μετά τη ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ! (ελληνικοί υπότιτλοι)
Μαντάτα
Μαντάτα
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32 views • September 12, 2020
"Το Ισραήλ πρέπει να διαφυλάξει την πλειοψηφία του ιουδαϊκού στοιχείου, ακόμα κι αν καταπατά ανθρώπινα δικαιώματα!", δήλωσε η Ισραηλινή Υπουργός Δικαιοσύνης, Ayelet Shaked, σε ομιλία της, υπερασπιζόμενη ένα νομοσχέδιο το οποίο για πρώτη φορά νομικά θα ορίζει το κράτος του Ισραήλ ως το "εθνικό σπίτι του Ιουδαϊκού λαού".

"Υπάρχουν κάποια σημεία όπου ο χαρακτήρας του Κράτους του Ισραήλ θα πρέπει να διατηρηθεί και αυτό κάποιες φορές έχει ως τίμημα την ισότητα" δήλωσε η Σακέντ στην εφημερίδα Haaretz.

Περισσότεροι από 50 Παλαιστίνιοι πέθαναν μέσα στο 2017, περιμένοντας την έκδοση βίζας από το Ισραήλ, προκειμένου να ταξιδέψουν για θεραπεία, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

4 Παλαιστίνια παιδιά σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Κατοχής, από την αρχή του 2018.

Έχει γίνει η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων κάτι για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι;

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Keywords
israelpalestinezionismnazist state
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