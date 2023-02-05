Встреча с активом московского отделения «К-25» (часть 1) (04.02.23)

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Встреча с сохранившимся (с 2016 года) активом московского отделения «К-25» и дружественными организациями 4 февраля 2023 года, часть 1
00:00:00 – Обзор общей обстановки
00:05:35 – О возможной деэскалации
00:12:07 – Об ударах дронами по энергоинфраструктуре
00:15:27 – Про запись разговора Суркова и Бородая в 2014 году и про Безлера
00:24:32 – Про применение ядерного оружия
00:29:16 – Про то, почему пока нельзя менять Путина
00:41:31 – Про двойников Путина и его здоровье
00:47:46 – Про приемников Путина
00:58:04 – Про Герасимова и Пригожина
01:02:26 – Про персональную ответственность высших руководителей в РФ
01:10:04 – Про дебаты с Юрием Мухиным, про Дугина
01:14:17 – Про написание мемуаров