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The Rise of Surveillance Capitalism (Greek subs) - Prof. Shoshana Zuboff Mar. 01 2019
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47 views • June 22, 2020
«Καπιταλισμός της Παρακολούθησης» ή «Κατασκοπευτικός Καπιταλισμός» ή “Surveillance Capitalism”...
Η Καναδή Καθηγήτρια Σοσάνα Ζούμποφ μετά από μακρόχρονη εργασία και έρευνα παρουσιάζει σε ομιλία της σε εκδήλωση του “The Intercept” στη Νέα Υόρκη την 1η Μαρτίου 2019 την Μετεξέλιξη του Καπιταλισμού όπως τον γνωρίζαμε μέχρι ΧΘΕΣ... στην νέα Άκρως Επιθετική του μορφή, αυτήν του «Καπιταλισμού της Παρακολούθησης» επισημαίνοντας και αναλύοντας τις ιδιαίτερα Σημαντικές Συνέπειες αυτής της Θεμελιώδους Αλλαγής στην καθημερινή ζωή όλων ημών των απανταχού ανθρώπων…
Η κα. Ζούμποφ, συγγραφέας του πρόσφατου εξαιρετικού σχετικού βιβλίου “The Age of Surveillance Capitalism”, σαν «επαναστατικό» μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αναδεικνύει το τεράστιο αυτό θέμα. Είναι Εξαιρετική η απεικόνιση της Άνευ Προηγουμένου (!) Έκτασης και Βάθους, του ίδιου του Φαινομένου σε μεθόδους και τρόπους λειτουργίας του, και κυρίως των επί τω πλείστον Δυστυχώς όχι ολοκληρωτικά Ορατών (στους Πολλούς...) Τεράστιων Επιπτώσεων στην ίδια την Ανθρώπινη Ζωή όπως την Γνωρίζαμε μέχρι ΧΘΕΣ...
Πληροφορίες για την ίδια την Καθηγητή, το έργο της και το Βιβλίο της εδώ: https://shoshanazuboff.com/book/about/
Το βιβλίο βρίσκεται (22-06-2020) υπό έκδοση στην Ελληνική γλώσσα από τον «Καστανιώτη» όπως μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-6736-2 όπου επίσης μπορείτε να δείτε και σχετική περίληψη!
Η ανάδειξη και Παρουσίαση των Διαπιστώσεων αυτών δημόσια, τιμά την Καθηγητή Ζούμποφ λόγω της Αξίας τους για την Καλύτερη Κατανόηση του θέματος από το Κοινωνικό Σύνολο Παγκοσμίως, για το οποίο απλά ως άνθρωπος λέω ένα Μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ καθώς μέσα από τις Διαπιστώσεις της αυτές, το θέμα έγινε περισσότερο γλαφυρό & ευδιάκριτο και στη δική μου αντίληψη, ακόμα κι αν τα επι μέρους μέρη που το αποτελούν μου ήταν ήδη γνωστά...
Χωρίς να είμαι ο μόνος, όντας μέρος μιας Μικρής Μειοψηφίας Παγκοσμίως, γνωρίζουμε τις Κρυφές Αιτίες, τους πραγματικούς Στόχους και τις Πηγές του θέματος τα οποία η Καθηγητής προφανώς είτε Αγνοεί, είτε για ευνόητους λόγους δεν αναφέρει (...) καθώς τέτοια δεδομένα και πληροφορίες σαφέστατα αποκρύπτονται από την κυρίαρχη και «επίσημη ρητορική», από «πολιτικής», «δημοσιογραφικής» «κοινωνικής» και φυσικά και «Ακαδημαϊκής» πλευράς και άποψης...
Αυτή η «επίσημη ρητορική» Καταφέρνει ανέκαθεν ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΣΕΙ τα δεδομένα και τις πληροφορίες αυτές σ’ αυτό που τόσο «Βολικά» εφηύραν οι Μυστικές Υπηρεσίες μετά τον 2ο Π. Πόλεμο ως όρο, αποκαλούμενο «συνομοσιολογία»... Αποτέλεσμα είναι οτι Αποδείξεις για την Κρυφή Πραγματικότητα, διότι περί αυτού πρόκειται ΚΑΙ σε αυτή την τόσο Σημαντική για την Ανθρωπότητα περίπτωση, κατατάσσονται σε μια σφαίρα όπου ακόμα (και ιδίως) κι αν κάτι Αποδεικνύεται ακόμα και με Συμβατικά Επιστημονικά Δεδομένα, είναι ΑΠΟΡΡΙΠΤΈΟ, προβάλλεται από τα Πλήρως Ελεγχόμενα «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» (Λοβοτομής) ως «συνομοσιολογία» ώστε ακόμα και «επαναστατικοί» επιστήμονες όπως και η κυρία Ζούμποφ, να το Αγνοούν...
Οι προθέσεις της Καθηγητού Ζούμποφ είναι προφανώς ειλικρινά Ανθρωπιστικές, αλλά είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη το οτι στην «επιστήμη» όπως σε όλους τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας, υπάρχουν πάντοτε αυτές και αυτοί που Ξεκάθαρα και ΕΙΣ ΓΝΩΣΗ τους Υπηρετούν την Σπείρα των Ελαχίστων που Κυβερνούν Αφανώς αυτό τον κόσμο...
Αναφερόμενος απείρως περιληπτικά, στο συγκεκριμένο θέμα θα προσθέσω οτι η Καθηγητής Ζούμποφ, λόγω των παραπάνω, Αδυνατεί να δει το οτι Εταιρείες όπως η “Γ00ΥΓΛE” η “AΜΑΖ0Ν” και πολλές πολλές άλλες στη «σiλιkον βάλλεi» όχι μόνο ΔΕΝ ξεκίνησαν ΔΗΘΕΝ από κάποια «γκαράζ» από «φτωχούς έξυπνους φοιτητές»... αλλά ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΞΑΡΧΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ, σενάριο Υλοποίησης και Καλά Προσχεδιασμένης Εξέλιξης σε αυτό που τόσο καλά Απεικονίζει η Ζούμποφ και ονομάζει Πολύ Σωστά ως ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ της ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ή ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ και τον ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ που Παράγει, Υπηρετεί και Επιβάλει άλλοτε δια της Άγνοιας και άλλοτε ξεκάθαρα ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ... Αυτού του είδους ο Κυρίαρχος Καπιταλισμός, είναι αναπόσπαστο Μέρος της «Νέας Πραγματικότητας» από και για την οποία πληροφορώ ΔΕΝ έχετε δει ακόμα ΤΙΠΟΤΑ, ενώ βασιζόμενος στην «έξυπνη» τεχνολογία και στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» (A.I.) έχει ήδη αρχίσει να Υποκαθιστά το Ανθρώπινο Δυναμικό παντού, στην πορεία της ανομολόγητης Μετατροπής εντέλει του Οργανικού Ανθρώπου σε Υβρίδιο Σάρκας και Μηχανής με «καρότο» εν πολλοίς και Δόλια δήθεν οφέλη...
Τέλος οι Ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών ήταν Εξαρχής και είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ «ΒΙΤΡΙΝΕΣ», ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΚΡΥΦΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ανεξαρτήτως «εθνικότητας» τους...
Αυτά ήταν και οι λόγοι για τους οποίους έχω κάνει όπως θα δείτε και τα σύντομα Σχόλια σε παρένθεση, σε μερικά σημεία επί των υποτίτλων κατά τη διάρκεια της μετάφρασης που έκανα από τον Αγγλικό υπότιτλο στα Ελληνικά...
- Morpheus Platon
22 Ιουνίου 2020
Η Καναδή Καθηγήτρια Σοσάνα Ζούμποφ μετά από μακρόχρονη εργασία και έρευνα παρουσιάζει σε ομιλία της σε εκδήλωση του “The Intercept” στη Νέα Υόρκη την 1η Μαρτίου 2019 την Μετεξέλιξη του Καπιταλισμού όπως τον γνωρίζαμε μέχρι ΧΘΕΣ... στην νέα Άκρως Επιθετική του μορφή, αυτήν του «Καπιταλισμού της Παρακολούθησης» επισημαίνοντας και αναλύοντας τις ιδιαίτερα Σημαντικές Συνέπειες αυτής της Θεμελιώδους Αλλαγής στην καθημερινή ζωή όλων ημών των απανταχού ανθρώπων…
Η κα. Ζούμποφ, συγγραφέας του πρόσφατου εξαιρετικού σχετικού βιβλίου “The Age of Surveillance Capitalism”, σαν «επαναστατικό» μέλος της Ακαδημαϊκής Κοινότητας αναδεικνύει το τεράστιο αυτό θέμα. Είναι Εξαιρετική η απεικόνιση της Άνευ Προηγουμένου (!) Έκτασης και Βάθους, του ίδιου του Φαινομένου σε μεθόδους και τρόπους λειτουργίας του, και κυρίως των επί τω πλείστον Δυστυχώς όχι ολοκληρωτικά Ορατών (στους Πολλούς...) Τεράστιων Επιπτώσεων στην ίδια την Ανθρώπινη Ζωή όπως την Γνωρίζαμε μέχρι ΧΘΕΣ...
Πληροφορίες για την ίδια την Καθηγητή, το έργο της και το Βιβλίο της εδώ: https://shoshanazuboff.com/book/about/
Το βιβλίο βρίσκεται (22-06-2020) υπό έκδοση στην Ελληνική γλώσσα από τον «Καστανιώτη» όπως μπορείτε να δείτε εδώ: https://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-6736-2 όπου επίσης μπορείτε να δείτε και σχετική περίληψη!
Η ανάδειξη και Παρουσίαση των Διαπιστώσεων αυτών δημόσια, τιμά την Καθηγητή Ζούμποφ λόγω της Αξίας τους για την Καλύτερη Κατανόηση του θέματος από το Κοινωνικό Σύνολο Παγκοσμίως, για το οποίο απλά ως άνθρωπος λέω ένα Μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ καθώς μέσα από τις Διαπιστώσεις της αυτές, το θέμα έγινε περισσότερο γλαφυρό & ευδιάκριτο και στη δική μου αντίληψη, ακόμα κι αν τα επι μέρους μέρη που το αποτελούν μου ήταν ήδη γνωστά...
Χωρίς να είμαι ο μόνος, όντας μέρος μιας Μικρής Μειοψηφίας Παγκοσμίως, γνωρίζουμε τις Κρυφές Αιτίες, τους πραγματικούς Στόχους και τις Πηγές του θέματος τα οποία η Καθηγητής προφανώς είτε Αγνοεί, είτε για ευνόητους λόγους δεν αναφέρει (...) καθώς τέτοια δεδομένα και πληροφορίες σαφέστατα αποκρύπτονται από την κυρίαρχη και «επίσημη ρητορική», από «πολιτικής», «δημοσιογραφικής» «κοινωνικής» και φυσικά και «Ακαδημαϊκής» πλευράς και άποψης...
Αυτή η «επίσημη ρητορική» Καταφέρνει ανέκαθεν ΝΑ ΚΑΤΑΤΑΣΕΙ τα δεδομένα και τις πληροφορίες αυτές σ’ αυτό που τόσο «Βολικά» εφηύραν οι Μυστικές Υπηρεσίες μετά τον 2ο Π. Πόλεμο ως όρο, αποκαλούμενο «συνομοσιολογία»... Αποτέλεσμα είναι οτι Αποδείξεις για την Κρυφή Πραγματικότητα, διότι περί αυτού πρόκειται ΚΑΙ σε αυτή την τόσο Σημαντική για την Ανθρωπότητα περίπτωση, κατατάσσονται σε μια σφαίρα όπου ακόμα (και ιδίως) κι αν κάτι Αποδεικνύεται ακόμα και με Συμβατικά Επιστημονικά Δεδομένα, είναι ΑΠΟΡΡΙΠΤΈΟ, προβάλλεται από τα Πλήρως Ελεγχόμενα «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας» (Λοβοτομής) ως «συνομοσιολογία» ώστε ακόμα και «επαναστατικοί» επιστήμονες όπως και η κυρία Ζούμποφ, να το Αγνοούν...
Οι προθέσεις της Καθηγητού Ζούμποφ είναι προφανώς ειλικρινά Ανθρωπιστικές, αλλά είναι χρήσιμο να έχουμε υπόψη το οτι στην «επιστήμη» όπως σε όλους τους τομείς ανθρώπινης δραστηριότητας, υπάρχουν πάντοτε αυτές και αυτοί που Ξεκάθαρα και ΕΙΣ ΓΝΩΣΗ τους Υπηρετούν την Σπείρα των Ελαχίστων που Κυβερνούν Αφανώς αυτό τον κόσμο...
Αναφερόμενος απείρως περιληπτικά, στο συγκεκριμένο θέμα θα προσθέσω οτι η Καθηγητής Ζούμποφ, λόγω των παραπάνω, Αδυνατεί να δει το οτι Εταιρείες όπως η “Γ00ΥΓΛE” η “AΜΑΖ0Ν” και πολλές πολλές άλλες στη «σiλιkον βάλλεi» όχι μόνο ΔΕΝ ξεκίνησαν ΔΗΘΕΝ από κάποια «γκαράζ» από «φτωχούς έξυπνους φοιτητές»... αλλά ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΞΑΡΧΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΟ, σενάριο Υλοποίησης και Καλά Προσχεδιασμένης Εξέλιξης σε αυτό που τόσο καλά Απεικονίζει η Ζούμποφ και ονομάζει Πολύ Σωστά ως ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ της ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ή ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ και τον ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟ που Παράγει, Υπηρετεί και Επιβάλει άλλοτε δια της Άγνοιας και άλλοτε ξεκάθαρα ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ... Αυτού του είδους ο Κυρίαρχος Καπιταλισμός, είναι αναπόσπαστο Μέρος της «Νέας Πραγματικότητας» από και για την οποία πληροφορώ ΔΕΝ έχετε δει ακόμα ΤΙΠΟΤΑ, ενώ βασιζόμενος στην «έξυπνη» τεχνολογία και στην «Τεχνητή Νοημοσύνη» (A.I.) έχει ήδη αρχίσει να Υποκαθιστά το Ανθρώπινο Δυναμικό παντού, στην πορεία της ανομολόγητης Μετατροπής εντέλει του Οργανικού Ανθρώπου σε Υβρίδιο Σάρκας και Μηχανής με «καρότο» εν πολλοίς και Δόλια δήθεν οφέλη...
Τέλος οι Ιδιοκτήτες των εταιρειών αυτών ήταν Εξαρχής και είναι ΑΝΘΡΩΠΟΙ «ΒΙΤΡΙΝΕΣ», ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΠΕΙΡΑΣ ΚΡΥΦΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ανεξαρτήτως «εθνικότητας» τους...
Αυτά ήταν και οι λόγοι για τους οποίους έχω κάνει όπως θα δείτε και τα σύντομα Σχόλια σε παρένθεση, σε μερικά σημεία επί των υποτίτλων κατά τη διάρκεια της μετάφρασης που έκανα από τον Αγγλικό υπότιτλο στα Ελληνικά...
- Morpheus Platon
22 Ιουνίου 2020
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