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Débriefing du débat présidentiel avec Fabrice Di Vizio et Idriss Aberkane
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11 views • April 22, 2022
21 avril 2022 : https://www.youtube.com/watch?v=ldkSYXyHZoY
Idriss J. Aberkane : https://www.youtube.com/channel/UCsBPtU4hJkWNQ4kA-IsxgKw
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Hier, mercredi 20 avril 2022, s'est tenu le débat rituel de l'entre deux tour opposant Marine Le Pen (Rassemblement National) à Emmanuel Macron (La République en Marche).
Un débat qui mérite toute notre attention et sur lequel je souhaite revenir en compagnie de Fabrice Di Vizio, qui m'a accueilli sur sa chaîne la semaine passée pour un débrief du 1er tour des élections présidentielles françaises.
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