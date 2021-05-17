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ΠΡΟΦΥΛΑΧΤΕΊΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ... 💥
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885 views • May 17, 2021
"ΜΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΥΤΟ. Δείτε το ΟΙ ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ... , για τα εμβόλια του ΘΑΝΑΤΟΥ. ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ...
Μόνοι μας θα αγωνιστούμε για τις ζωές μας, που τις έβαλαν σε θανάσιμο κίνδυνο. Δεν τους νοιάζει πόσοι θα εμβολιαστούμε, παρά μόνο ως προς το να κερδίσουν οι ΦΑΡΜΑΚΟΜΑΦΙΕΣ. Έχοντας εμβολιάσει ένα μέρος της ανθρωπότητας, γνωρίζουν πως θα μολυνθούμε όλοι… και είμαστε εν δυνάμει πελάτες των … ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ή πελάτες της φαρμακοβιομηχανίας τους, μέχρι να πεθάνουμε.
Παρακαλώ, διαδώστε οπωσδήποτε αυτό το βίντεο…
Όσοι περισσότεροι πληροφορηθούν τι μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι στους ανεμβολίαστους, τόσοι περισσότεροι θα σωθούν.
Είναι χρέος όλων μας να αντισταθούμε και να προφυλάξουμε την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. Καλλιόπη Σουφλή "
https://attikanea.info/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf/
Μόνοι μας θα αγωνιστούμε για τις ζωές μας, που τις έβαλαν σε θανάσιμο κίνδυνο. Δεν τους νοιάζει πόσοι θα εμβολιαστούμε, παρά μόνο ως προς το να κερδίσουν οι ΦΑΡΜΑΚΟΜΑΦΙΕΣ. Έχοντας εμβολιάσει ένα μέρος της ανθρωπότητας, γνωρίζουν πως θα μολυνθούμε όλοι… και είμαστε εν δυνάμει πελάτες των … ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ή πελάτες της φαρμακοβιομηχανίας τους, μέχρι να πεθάνουμε.
Παρακαλώ, διαδώστε οπωσδήποτε αυτό το βίντεο…
Όσοι περισσότεροι πληροφορηθούν τι μεταδίδουν οι εμβολιασμένοι στους ανεμβολίαστους, τόσοι περισσότεροι θα σωθούν.
Είναι χρέος όλων μας να αντισταθούμε και να προφυλάξουμε την ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ. Καλλιόπη Σουφλή "
https://attikanea.info/%cf%80%cf%85%cf%81%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-%ce%b2%ce%bf%ce%bc%ce%b2%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%b9%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%bf-%ce%b1%cf%85%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf/
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