Η ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΕΧΕΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΟΥ ΤΗΝ ΖΩΗ !!! ΤΣΙΟΔΡΑΣ: << ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΑΜΕ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΥΠΕΡΒΟΛΗ. ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΕΘΑΙΝΕ ΑΠΟ Ή ΜΕ COVID ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΤΑΝ ΣΑΝ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕ ΑΠΟ COVID. ΤΟ ΝΑ ΕΧΕΙΣ COVID ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΟΤΙ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ COVID ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΑΜΕ ΣΑΝ ΝΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ ΑΠΟ COVID ΤΟ ΒΑΖΑΜΕ ΔΗΛΆΔΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ , ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΩΣΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΑΜΕ ΑΥΤΟ >>.

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ !!!

ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΝΥΧΤΑ ΟΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΜΙΖΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΑΠΙΛΑ ΦΑΥΛΗΣ ΠΑΡΑΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΙΖΟΤΑΚΗ !!! Ο ΠΙΟ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΛΗΣΤΟΥ ΜΝΗΜΗΣ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΞΕΛΕΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΜΑΣ !!!