✋Børnepsykolog: Det er KRITISK med vores børn!

Martin MD 12 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

1 view • February 04, 2021





Forældre rystede over skoleopgave: Det er “hjernevask”

╰ https://indblik.net/foraeldre-rystede-over-skoleopgave-det-er-hjernevask/



Børneforeninger slår alarm!

╰ https://www.berlingske.dk/politik/boerneforeninger-slaar-alarm-og-kraever-en-diskussion-om-genaabningen-af



Kim Varming: 80-90 % nu er immune!

╰ https://twitter.com/KVarming/status/1304496597762486274?s=20



Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress

╰ http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/



430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag

╰ http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/



I 2020 steg antallet af henvisninger til børnepsykiatrien i region hovedstaden med 25%

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More Than 2 Hours of Screen Time May Affect Kids’ Brains

╰ https://www.healthline.com/health-news/more-than-2-hours-of-screen-time-can-hurt-kids-brains

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👉Browse sikkert på internettet med denne VPN:

╰ http://bit.ly/3bjDMp8​ Jeg tog en god snak med børnepsykolog Daniel der har mange års erfaring med børn. Det var en virkelig interessant snak hvor Daniel fortæller hvor slemt det står til med vores børn i Danmark.Forældre rystede over skoleopgave: Det er “hjernevask”Børneforeninger slår alarm!Kim Varming: 80-90 % nu er immune!Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dagI 2020 steg antallet af henvisninger til børnepsykiatrien i region hovedstaden med 25% https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157376563416580& ;id=716961579More Than 2 Hours of Screen Time May Affect Kids’ Brains-----------------------👉 Støt Mig:Rens dit drikke vand med denne vand destillering maskine: http://bit.ly/3oqn4YD ​​👉Browse sikkert på internettet med denne VPN: Keywords 312

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