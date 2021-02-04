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✋Børnepsykolog: Det er KRITISK med vores børn!
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1 view • February 04, 2021
Jeg tog en god snak med børnepsykolog Daniel der har mange års erfaring med børn. Det var en virkelig interessant snak hvor Daniel fortæller hvor slemt det står til med vores børn i Danmark.
Forældre rystede over skoleopgave: Det er “hjernevask”
╰ https://indblik.net/foraeldre-rystede-over-skoleopgave-det-er-hjernevask/
Børneforeninger slår alarm!
╰ https://www.berlingske.dk/politik/boerneforeninger-slaar-alarm-og-kraever-en-diskussion-om-genaabningen-af
Kim Varming: 80-90 % nu er immune!
╰ https://twitter.com/KVarming/status/1304496597762486274?s=20
Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress
╰ http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/
430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
╰ http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/
I 2020 steg antallet af henvisninger til børnepsykiatrien i region hovedstaden med 25%
╰ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157376563416580&;id=716961579
More Than 2 Hours of Screen Time May Affect Kids’ Brains
╰ https://www.healthline.com/health-news/more-than-2-hours-of-screen-time-can-hurt-kids-brains
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Forældre rystede over skoleopgave: Det er “hjernevask”
╰ https://indblik.net/foraeldre-rystede-over-skoleopgave-det-er-hjernevask/
Børneforeninger slår alarm!
╰ https://www.berlingske.dk/politik/boerneforeninger-slaar-alarm-og-kraever-en-diskussion-om-genaabningen-af
Kim Varming: 80-90 % nu er immune!
╰ https://twitter.com/KVarming/status/1304496597762486274?s=20
Op mod hvert femte barn i en børnehave eller skoleklasse er belastet af stress
╰ http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/
430.000 danskere oplever symptomer på alvorlig stress hver dag
╰ http://www.stressforeningen.dk/stress-og-statistik/
I 2020 steg antallet af henvisninger til børnepsykiatrien i region hovedstaden med 25%
╰ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157376563416580&;id=716961579
More Than 2 Hours of Screen Time May Affect Kids’ Brains
╰ https://www.healthline.com/health-news/more-than-2-hours-of-screen-time-can-hurt-kids-brains
-----------------------
👉 Støt Mig:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/stot/
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