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Des prisons COVID au Québec ? - Radio-Quebec
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86 views • September 12, 2020
10 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=Do-xCYwUDsQ
Radio-Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
Après la Nouvelle Zélande où l'on fait disparaitre des citoyens dans des installations COVID, on apprend qu'au Québec aussi la santé publique fait interner des citoyens dans des installations secrètes: Appuyez notre combat: http://www.paypal.me/AlexisCossette
Commentaire ci-après de libre-consentement-eclaire-fr :
Les prisons secrètes des mondialistes néonazis
https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/185/les-prisons-secr-tes-des-mondialistes-n-onazis/
« Alexis Cossette-Trudel revient sur les camps d'internements destinés aux récalcitrants des actuelles mesures liberticides qui sont tenus secrets en Nouvelle-Zélande ou au Québec. Ces prisons sont destinées aux prétendus porteurs du faux Covid-19, de cette fausse pandémie, mais de cette vraie dictature néonazie qui se met gentiment en place dans une sorte d'indifférence généralisée et mortifère. Les bergers allemands de ces camps de concentration sanitaires sont les fonctionnaires de la santé publique appuyés par les fonctionnaires de police et la majorité des médecins qui se taisent plutôt que de dénoncer ces horreurs. Des camps de concentration destinés aux futurs opposants à la vaccination « biotechnologie de Transcription ARN modifié ». Regardez et observez la jouissance intérieure du responsable de la santé du Québec lorsqu’il déclare qu’il peut faire arrêter et interner qui il veut, quand il veut, comme il veut, et ce pendant 14 jours dans un lieu secret. Regardez la tête du marchand de morts néo-zélandais qui dit des choses semblables. Nous avions les mêmes en France entre 1941 et 1945, ils étaient des millions qui envoyaient vers les camps de concentration nazis des êtres humains dans des wagons à bestiaux. Ces camps de concentration existent, ils sont déjà en activité, ne doutez pas une seconde qu’ils sont en réalité destinés aux futurs opposants à la vaccination « biotechnologie de Transcription ARN modifié » qui sera obligatoire. Mes voisins masqués me font peur. Mes voisins masqués me font peur. Les masqués sont des millions, il faut se préparer à la riposte, car les masqués, et fiers de l’être, vont tout faire pour nous envoyer dans ces camps de concentration des hitlériens des temps modernes qui nous dirigent. Ce ne sera peut-être pas dans des wagons à bestiaux, mais ils feront tout pour nous y envoyer. »
Radio-Québec : https://www.youtube.com/channel/UCxLJZvb6-tlvk5Lq_vyETOQ
Après la Nouvelle Zélande où l'on fait disparaitre des citoyens dans des installations COVID, on apprend qu'au Québec aussi la santé publique fait interner des citoyens dans des installations secrètes: Appuyez notre combat: http://www.paypal.me/AlexisCossette
Commentaire ci-après de libre-consentement-eclaire-fr :
Les prisons secrètes des mondialistes néonazis
https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/185/les-prisons-secr-tes-des-mondialistes-n-onazis/
« Alexis Cossette-Trudel revient sur les camps d'internements destinés aux récalcitrants des actuelles mesures liberticides qui sont tenus secrets en Nouvelle-Zélande ou au Québec. Ces prisons sont destinées aux prétendus porteurs du faux Covid-19, de cette fausse pandémie, mais de cette vraie dictature néonazie qui se met gentiment en place dans une sorte d'indifférence généralisée et mortifère. Les bergers allemands de ces camps de concentration sanitaires sont les fonctionnaires de la santé publique appuyés par les fonctionnaires de police et la majorité des médecins qui se taisent plutôt que de dénoncer ces horreurs. Des camps de concentration destinés aux futurs opposants à la vaccination « biotechnologie de Transcription ARN modifié ». Regardez et observez la jouissance intérieure du responsable de la santé du Québec lorsqu’il déclare qu’il peut faire arrêter et interner qui il veut, quand il veut, comme il veut, et ce pendant 14 jours dans un lieu secret. Regardez la tête du marchand de morts néo-zélandais qui dit des choses semblables. Nous avions les mêmes en France entre 1941 et 1945, ils étaient des millions qui envoyaient vers les camps de concentration nazis des êtres humains dans des wagons à bestiaux. Ces camps de concentration existent, ils sont déjà en activité, ne doutez pas une seconde qu’ils sont en réalité destinés aux futurs opposants à la vaccination « biotechnologie de Transcription ARN modifié » qui sera obligatoire. Mes voisins masqués me font peur. Mes voisins masqués me font peur. Les masqués sont des millions, il faut se préparer à la riposte, car les masqués, et fiers de l’être, vont tout faire pour nous envoyer dans ces camps de concentration des hitlériens des temps modernes qui nous dirigent. Ce ne sera peut-être pas dans des wagons à bestiaux, mais ils feront tout pour nous y envoyer. »
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