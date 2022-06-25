Этот мальчик доказал, что был пилотом 80 лет назад. Никто не верил, но после всё подтвердилось!

Однажды этот ребёнок из США начал детально вспоминать свою прошлую жизнь, как он был военным пилотом почти 80 лет назад. Сначала ему никто не поверил, но после все его слова были подтверждены!

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Да Будет Свет!



