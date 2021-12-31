THERE IS NO COVID! WHAT IT IS: IT IS FLU "A" AND "B" IDENTIFIED

NINCS C O V I D !! video MAGYAR FELIRATTAL!

INFLUENZA "A" ÉS "B" VAN!

EZERSZER ISMÉTELGETJÜK 2020-ÓTA.

NEM TALÁLJÁK, NEM TUDJÁK KIMUTATNI SEHOL EZT A C O V I D NÉVRE KERESZTELT INFLUENZÁT, CSAK INFLUENZAKÉNT! AKKOR MEG MINEK VAN ÁTNEVEZVE? HOGY RETTEGJENEK TŐLE!?

0:42-NÉL A "BS PCR TESZT" = A KAMU PCR TESZT MAGYARUL!

#CecíliaFarber

Az USA Népegészségügyi Központnak (CDC) - ahogy a Magyarnak sincs(!) - NINCS egy árva példánya sem a k o r o n a v í r u sról, hogy egyáltalán elkülönítve azonosítani lehessen az INFLUENZÁTÓL! Ebből és a laborvizsgálatokból kiderül, hogy a C O V I D 1 9 NEM LÉTEZIK, AZ EGY KITALÁLT "V Í R U S"! EGY ÁTVERÉS!

A NÁTHA valójában MINDEN ESETNÉL INFLUENZA volt és ez okozta a halálukat, akik meghaltak, illetve akiknél eleve fennáltak egyéb betegségek, mint szívelégtelenség, rák, stb, akiknél mikor lezajlott az influenza, az tovább gyengítette IMMUNRENDSZERÉT és ebbe haltak bele (mint amióta világ a világ így szokott lenni !!!)

AZ EGÉSZ C O V I D HISZTÉRIA egy KITALÁCIÓ!