© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
THERE IS NO COVID! WHAT IT IS: IT IS FLU "A" AND "B" IDENTIFIED
Follow
2
Share
Report
116 views • December 31, 2021
NINCS C O V I D !! video MAGYAR FELIRATTAL!
INFLUENZA "A" ÉS "B" VAN!
EZERSZER ISMÉTELGETJÜK 2020-ÓTA.
NEM TALÁLJÁK, NEM TUDJÁK KIMUTATNI SEHOL EZT A C O V I D NÉVRE KERESZTELT INFLUENZÁT, CSAK INFLUENZAKÉNT! AKKOR MEG MINEK VAN ÁTNEVEZVE? HOGY RETTEGJENEK TŐLE!?
0:42-NÉL A "BS PCR TESZT" = A KAMU PCR TESZT MAGYARUL!
#CecíliaFarber
Az USA Népegészségügyi Központnak (CDC) - ahogy a Magyarnak sincs(!) - NINCS egy árva példánya sem a k o r o n a v í r u sról, hogy egyáltalán elkülönítve azonosítani lehessen az INFLUENZÁTÓL! Ebből és a laborvizsgálatokból kiderül, hogy a C O V I D 1 9 NEM LÉTEZIK, AZ EGY KITALÁLT "V Í R U S"! EGY ÁTVERÉS!
A NÁTHA valójában MINDEN ESETNÉL INFLUENZA volt és ez okozta a halálukat, akik meghaltak, illetve akiknél eleve fennáltak egyéb betegségek, mint szívelégtelenség, rák, stb, akiknél mikor lezajlott az influenza, az tovább gyengítette IMMUNRENDSZERÉT és ebbe haltak bele (mint amióta világ a világ így szokott lenni !!!)
AZ EGÉSZ C O V I D HISZTÉRIA egy KITALÁCIÓ!
INFLUENZA "A" ÉS "B" VAN!
EZERSZER ISMÉTELGETJÜK 2020-ÓTA.
NEM TALÁLJÁK, NEM TUDJÁK KIMUTATNI SEHOL EZT A C O V I D NÉVRE KERESZTELT INFLUENZÁT, CSAK INFLUENZAKÉNT! AKKOR MEG MINEK VAN ÁTNEVEZVE? HOGY RETTEGJENEK TŐLE!?
0:42-NÉL A "BS PCR TESZT" = A KAMU PCR TESZT MAGYARUL!
#CecíliaFarber
Az USA Népegészségügyi Központnak (CDC) - ahogy a Magyarnak sincs(!) - NINCS egy árva példánya sem a k o r o n a v í r u sról, hogy egyáltalán elkülönítve azonosítani lehessen az INFLUENZÁTÓL! Ebből és a laborvizsgálatokból kiderül, hogy a C O V I D 1 9 NEM LÉTEZIK, AZ EGY KITALÁLT "V Í R U S"! EGY ÁTVERÉS!
A NÁTHA valójában MINDEN ESETNÉL INFLUENZA volt és ez okozta a halálukat, akik meghaltak, illetve akiknél eleve fennáltak egyéb betegségek, mint szívelégtelenség, rák, stb, akiknél mikor lezajlott az influenza, az tovább gyengítette IMMUNRENDSZERÉT és ebbe haltak bele (mint amióta világ a világ így szokott lenni !!!)
AZ EGÉSZ C O V I D HISZTÉRIA egy KITALÁCIÓ!
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.