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Covid-19, confinement, masques & traitements : l'analyse fracassante des Dr Nicole & Gérard Delépine
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73 views • October 09, 2020
30 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=jSK_qfgTGVM
Magazine Nexus : https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
INTERVIEW EXCLUSIVE de Nicole Delépine, pédiatre et oncologue, et de Gérard Delépine, chirurgien orthopédiste, cancérologue et statisticien, qui œuvrent depuis des années pour la liberté thérapeutique des médecins et la sécurité des patients face à Big Pharma. Leur analyse est sans détour : la gestion de l’épidémie a été (est) catastrophique. Ils reviennent sur les essais randomisés, l’efficacité de l’hydroxychloroquine, l’inefficacité des masques, l’abandon voire l’assassinat des seniors en maison de retraite, la gestion par la peur, etc..
✅ Pour lire notre article et notre tribune des Dr Delépine :
https://www.nexus.fr/actualite/sante/delepine-enfants-pas-contaminants/
https://www.nexus.fr/actualite/analyse/enfants-covid-19-gerard-delepine/
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