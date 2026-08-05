SE ESTE VÍDEO CHAMOU SUA ATENÇÃO, DESCUBRA O PORQUÊ - RODRIGO ROMO

SE ESTE VÍDEO CHAMOU SUA ATENÇÃO, DESCUBRA O PORQUÊ I RODRIGO ROMO





Neste vídeo, Rodrigo Romo responde perguntas sobre sua visão a respeito dos chamados **entrantes**, da origem da humanidade, das civilizações extraterrestres, da Guerra de Órion, das pirâmides, do arrebatamento e dos possíveis impactos de uma futura revelação alienígena.





Ao longo da conversa, são apresentadas interpretações sobre diferentes raças extraterrestres, consciência estelar, espiritualidade, hierarquias cósmicas e a evolução da humanidade, além de reflexões sobre o futuro da civilização e o despertar da consciência.





canal de origem: https://www.youtube.com/@reintegra%C3%A7%C3%A3oc%C3%B3smica