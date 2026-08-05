SE ESTE VÍDEO CHAMOU SUA ATENÇÃO, DESCUBRA O PORQUÊ - RODRIGO ROMO

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
SE ESTE VÍDEO CHAMOU SUA ATENÇÃO, DESCUBRA O PORQUÊ I RODRIGO ROMO
Neste vídeo, Rodrigo Romo responde perguntas sobre sua visão a respeito dos chamados **entrantes**, da origem da humanidade, das civilizações extraterrestres, da Guerra de Órion, das pirâmides, do arrebatamento e dos possíveis impactos de uma futura revelação alienígena.
Ao longo da conversa, são apresentadas interpretações sobre diferentes raças extraterrestres, consciência estelar, espiritualidade, hierarquias cósmicas e a evolução da humanidade, além de reflexões sobre o futuro da civilização e o despertar da consciência.
canal de origem: https://www.youtube.com/@reintegra%C3%A7%C3%A3oc%C3%B3smica