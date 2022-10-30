Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 57. Читает Автор. https://youtu.be/Aa4OojoNwgM
Список вопросов.
00:00 — Вступление.
00:33 — Какую силу олицетваряет Хануман в индийских ведах? Существовало ли войско ванаров в Материальном Плане на стороне РАМЫ?
01:53 — Какая точка (область, Созвездия) Неба соответствует Духовному Центру МиРАздания — Эдемскому Саду?
03:29 — В чём разница между Сефирой и Монадой и есть ли она? Как это понятие разпространяется на 144 000 душ и далее?
05:18 — Как избавится от гордыни?
08:14 — Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС, Объясни, пожалуйста, Твое Понимание второй Твоей Заповеди: Возлюби ЧелоВечество Любовью Матери Света.
09:23 — Можно узнать о Картине «Изоления» (Восьмая Вселенная)?
10:19 — Молнии бывают только на Земле, или они есть во всех мирах, пространствах и сферах? Что за явление, можно узнать подробнее?
11:24 — Как правильно мыслить, чтобы изторгнуть из себя сущности-лярвы? Читаю Твою Молитву Света, но, видимо, этого недостаточно. Может неправильно мыслю?
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Да Будет Свет!
Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-57
Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».
(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).
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