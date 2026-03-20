π. Θεόδωρος Ζήσης, "Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός. Ποικίλα και Επίκαιρα (Α΄)".
4 views • Yesterday
"Οἱ Ἑορτές τοῦ Τ. Σταυροῦ καί ἡ ἀκαταγώνιστη Δύναμή Του. Ἡ ἀποχριστιάνιση τῆς Εὐρώπης". Τήν Κυριακή, 15 Μαρτίου (τῆς Σταυροπροσκυνήσεως) 2026, στήν αἴθουσα τῆς Ἑταιρείας Ὀρθοδόξων Σπουδῶν (Σούτσου 3), στό καθιερωμένο κυριακάτικο μάθημα (ὧρες 11:30 - 13:00), ὁ πρωτοπρεσβύτερος καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης ἀνέπτυξε τό θέμα "Ὁ Τίμιος καί Ζωοποιός Σταυρός. Ποικίλα καί Ἐπίκαιρα (Α΄)". Ὁ ὁμιλητής ἀναφέρθηκε στίς πέντε (5) ἑορτές τοῦ Σταυροῦ, στήν Ὕψωση (14 Σεπτεμβρίου), στήν Εὕρεση (6 Μαρτίου), στήν Σταυροπροσκύνηση (Γ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν), στό "Ἐν τῷ οὐρανῷ τῆς Ἱερουσαλήμ φανέν σημεῖον τοῦ Σταυροῦ" (7 Μαΐου) καί στήν "Πρόοδο (λιτάνευση) τοῦ Τιμίου Σταυροῦ" στήν Κωνσταντινούπολη (1-15 Αὐγούστου). Μέ βάση τό ἀπολυτίκιο "Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν Σου", ὅπου ὁ ὑμνογράφος παρακαλεῖ τόν Χριστό νά φυλάττει τό χριστιανικό κράτος, τήν χριστιανική αὐτοκρατορία τῆς Κωνσταντινούπολης διά τοῦ Σταυροῦ, "καί τό σόν φυλάττων διά τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα", ὁ π. Θεόδωρος ἀναφέρθηκε στό ὅτι σήμερα λιγοστεύουν τά χριστιανικά κράτη, ἡ Εὐρώπη ἀποχριστιανίζεται, διώχνει τόν Χριστό καί τόν Σταυρό Του, καί τό ἴδιο ἀρχίζει νά κάνει καί ἡ Ἑλλάδα. Παρουσίασε, ἐπίσης, δύο περιστατικά, ὅπου φάνηκε ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ: τό περιστατικό μέ τόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη, πού τό διασώζει ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, καί αὐτό πού διηγεῖται ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός στίς Διδαχές του, μέ τόν μωαμεθανό ἄρχοντα στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου, τόν Ἑβραῖο μάγο, πού ἀμφισβητοῦσε τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ, καί τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας, πού ἀπέδειξε τό ἀντίθετο.
