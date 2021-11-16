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Wappie Michel niet welkom in de snackbar!
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684 views • November 16, 2021
Platte aarde gek Michel Vitaliti is niet meer welkom in de patatzaak omdat hij geen QR code kan laten zien (Dit filmpje is van vorige week, de mondkapjesplicht was toen nog niet ingegaan).
En dat zijn natuurlijk volgens het opgewonden standje nazipraktijken.
‘Hier komt ik nooit meer he!’ roept hij met zijn trillende stemmetje. Wij denken dat niemand daar in de snackbar daar ook maar enigszins problemen mee heeft.
Wappie vergeet in zijn ellende nog zijn tasje mee te nemen, heel lief van de patatmevrouw dat ze hem die nog even komt geven.
Hey Michel! Dat wordt een frituurpannetje kopen jongen!
En dat zijn natuurlijk volgens het opgewonden standje nazipraktijken.
‘Hier komt ik nooit meer he!’ roept hij met zijn trillende stemmetje. Wij denken dat niemand daar in de snackbar daar ook maar enigszins problemen mee heeft.
Wappie vergeet in zijn ellende nog zijn tasje mee te nemen, heel lief van de patatmevrouw dat ze hem die nog even komt geven.
Hey Michel! Dat wordt een frituurpannetje kopen jongen!
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