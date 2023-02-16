THE VAXXED ARE CHIPPED WARP SPEED - TRUMPS GREATEST ACHIEVEMENT - HE GOT IT DONE FOLKS!

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CHIPPED LIKE A DOG EXCEPT THEY DID THE BATA RUN WITH DOG RFID CHIPS BEFORE HUMANS NOW WE HAVE TO TRICK YOU A LITTLE TO BE TRACKED AND TAKE BILLS LIQUID MS PATENTED SELF ASSEMBLING MRNA NANO JUICE IN THE FORM OF A JAB AND WE GOT YOU! , I CAN NOT BELIEVE HOW FAST WE GOT THAT DONE! THEY SAID WE COULD NOT DO IT BUT WE GOT IT DONE! -
ANSWER IS - OMG??? WE TRUSTED YOU AND YOU F-CKED US!