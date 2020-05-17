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PLANDEMIC - A Tervezett Járvány 2020 - magyar felirattal
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2602 views • May 17, 2020
Megosztani sem lehet, mert a Szilikon-völgyi diktatúraközpont mindenhonnan törli a legújabb PLANDEMIC című tényfeltáró dokumentumfilmet! A film 23 perces teaser előzetesét több 10 millióan nézték már meg és komoly vitákat indított el.
Aztán jött a megsemmisítő hadjárat és a bélyeg: "Covid-19 “misinformation.”
Mivel a dokumentumfilmben neves orvosok beszélnek arról, hogy szabadalmakat birtokló milliárdosok profitálnak a vírus terjedéséből és a körülötte létrehozott hisztériából. Mindezt azért, hogy tálcán kínálják hamarosan oltásaikat és mérgeiket, valamint kötelezően bevezetendő korlátozó intézkedéseiket.
A film központi interjúalanya maga is rákkutató és virológus.
Nem lehet, nem szabad és szó szerint lehetetlen lassan szembemenni azzal a bűnszervezettel, amit a Bill Gates Foundation-től a Dr. Anthony Fauci-ig terjedő, de akár a WHO-t is érintő hálózat magában foglal.
Az RT News mert azért pont ezen film miatti cenzúráról két cikket is írni:
https://www.rt.com/usa/488215-plandemic-conspiracy-documentary-censorship/
https://www.rt.com/op-ed/488678-google-censorship-mikovits-pandemic/
Dr. Judy A. Mikovits - Könyve: A korrupció pestise, a NYTimes, az USA Today és a Wall Street Journal Best Sellers listájára is felkerült.
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Aztán jött a megsemmisítő hadjárat és a bélyeg: "Covid-19 “misinformation.”
Mivel a dokumentumfilmben neves orvosok beszélnek arról, hogy szabadalmakat birtokló milliárdosok profitálnak a vírus terjedéséből és a körülötte létrehozott hisztériából. Mindezt azért, hogy tálcán kínálják hamarosan oltásaikat és mérgeiket, valamint kötelezően bevezetendő korlátozó intézkedéseiket.
A film központi interjúalanya maga is rákkutató és virológus.
Nem lehet, nem szabad és szó szerint lehetetlen lassan szembemenni azzal a bűnszervezettel, amit a Bill Gates Foundation-től a Dr. Anthony Fauci-ig terjedő, de akár a WHO-t is érintő hálózat magában foglal.
Az RT News mert azért pont ezen film miatti cenzúráról két cikket is írni:
https://www.rt.com/usa/488215-plandemic-conspiracy-documentary-censorship/
https://www.rt.com/op-ed/488678-google-censorship-mikovits-pandemic/
Dr. Judy A. Mikovits - Könyve: A korrupció pestise, a NYTimes, az USA Today és a Wall Street Journal Best Sellers listájára is felkerült.
1⃣ BLOG: http://www.VilagHelyzete.com
❗ #1.számú Facebook-oldal: https://www.facebook.com/AWAKENINGtheWORLD/
2⃣ Párhuzamos FB-oldal: https://www.facebook.com/VilagHelyzete/
3⃣ FB-oldal 'vész' esetére: https://www.facebook.com/VilagHelyzeteBlog/
4⃣ Azonnali alternatív VilagHelyzete hírek: http://www.AlternativHirek.com
⓹ Youtube-csatorna: https://www.youtube.com/c/VilagHelyzeteTV
VilagHelyzete Disqus Fórum: https://disqus.com/home/forum/vilaghelyzete/
➡️ ➡️ ➡️
Ha úgy érzed értékes a VilagHelyzete és Alternatív Hírek oldalakkal kapcsolatos tevékenységem vagy érdemes támogatni a fennmaradást, minden segítséget szívesen veszek és köszönök: akár a Paypal-küldéssel, akár Patreon támogatóként, mert nagyban segít a további működésben és életben tartásban. Köszönöm!
https://www.paypal.me/VilagHelyzete
vagy Exkluzív tartalom és kommunikációs lehetőség patronálóknak:
https://patreon.com/VilagHelyzete
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