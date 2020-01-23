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Vrij Vuur #6: Wie zijn de Nederlanders?
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12 views • January 23, 2020
Vrij Denken met Sander van Luit / Vrij Vuur
De Waan van de Dag
1:18 Roger Scruton overleden. Link naar het interview met hem: https://rechtsnederland.wordpress.com/2018/05/21/video-roger-scruton-in-van-de-schoonheid-en-de-troost/
7:01 Aart Staartjes overleden en de reactie daarop van haatheks Arzu Aslan https://dekanttekening.nl/nieuws/activisten-bekritiseren-racistische-aart-s-twitteraars-reageren-furieus/
10:04 Sander te gast in de Mark in the Middle Podcast
https://soundcloud.com/markinthemiddle/017-nationalisme-immigratie-en-alternatieve-media-met-sander-van-luit
Verdieping:
11:50 Het ontstaan van het Nederlandse volk
22:28 De kenmerken van Nederlanders: Vrijheid, Directheid, Nuchterheid, Zakelijkheid en Tolerantie.
39:51 De Nederlandse cultuur volgens Geert Hofstede
50:50 Waar kunnen Nederlanders wel wat meer van hebben?
Tips:
54:11 Welles-Nietes de Podcast
56:08 TPO Podcast
58:14 De Dubbele Delta en de 6 kernwaarden op VRIJ. Link: https://beschermvrijheid.wordpress.com/2020/01/14/ratio-gebruik-van-de-rede-voor-het-ontdekken-van-de-waarheid/
1:01:24 Twitteraar van de week: @devineskye - Podcast met Dineke: https://www.youtube.com/watch?v=kvO5r3gUico
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Website: http://vrijdenkenmetsvl.wordpress.com/
De Waan van de Dag
1:18 Roger Scruton overleden. Link naar het interview met hem: https://rechtsnederland.wordpress.com/2018/05/21/video-roger-scruton-in-van-de-schoonheid-en-de-troost/
7:01 Aart Staartjes overleden en de reactie daarop van haatheks Arzu Aslan https://dekanttekening.nl/nieuws/activisten-bekritiseren-racistische-aart-s-twitteraars-reageren-furieus/
10:04 Sander te gast in de Mark in the Middle Podcast
https://soundcloud.com/markinthemiddle/017-nationalisme-immigratie-en-alternatieve-media-met-sander-van-luit
Verdieping:
11:50 Het ontstaan van het Nederlandse volk
22:28 De kenmerken van Nederlanders: Vrijheid, Directheid, Nuchterheid, Zakelijkheid en Tolerantie.
39:51 De Nederlandse cultuur volgens Geert Hofstede
50:50 Waar kunnen Nederlanders wel wat meer van hebben?
Tips:
54:11 Welles-Nietes de Podcast
56:08 TPO Podcast
58:14 De Dubbele Delta en de 6 kernwaarden op VRIJ. Link: https://beschermvrijheid.wordpress.com/2020/01/14/ratio-gebruik-van-de-rede-voor-het-ontdekken-van-de-waarheid/
1:01:24 Twitteraar van de week: @devineskye - Podcast met Dineke: https://www.youtube.com/watch?v=kvO5r3gUico
Volg rechtsnederland.wordpress.com voor de beste rechtse podcasts, video's en artikelen van het internet!
Luister alle (oude) afleveringen terug op Archive.org: https://archive.org/details/@sneard85
Like en luister op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/Vrij-Denken-met-Sander-van-Luit-1258076427660582/
Luister naar ons op Mixcloud: https://www.mixcloud.com/sander-van-luit
Luister naar ons op Soundcloud: https://soundcloud.com/user-184785017-898094130
Vind ons op iTunes: https://itunes.apple.com/nl/podcast/vrij-denken-met-sander-van-luit/id1386242486?l=en
Volg ons op YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCcaf45q5RePH5BmSFb7h3uA
Volg ons op BitChute: https://www.bitchute.com/channel/0RZeRWwQIFTL/
Website: http://vrijdenkenmetsvl.wordpress.com/
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