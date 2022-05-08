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CDL137 - Le paradoxe du combat spirituel (NETTOYER XI) - Jean-Jacques Crèvecœur
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22 views • May 08, 2022
lundi 9 mai 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL137:1
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Description d'origine :
Dans cette vidéo, je réponds à plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi je maintiens mon attitude consistant à exposer « the worse case scenario (le scénario du pire) », alors que nous avons tous besoin d'espoir pour tenir le coup dans ces crises qui apparaissent comme autant d'attaques malveillantes à l'égard des simples gens que nous sommes ?
La question suivante que j'aborde est celle de l'antinomie apparente entre la notion de combat et celle de spiritualité. Mener un combat spirituel, n'est-ce pas contradictoire ? D'après moi, cette démarche est plutôt paradoxale, dans le sens où chaque dimension est la condition nécessaire à la réussite et l'efficacité de l'autre.
Ce qui débouche sur la nécessité d'à la fois transformer le monde et se transformer intérieurement. Démarche qui renvoie à la Conversation du Lundi numéro 12 (publiée le 14 octobre 2019 !), épisode que je vous recommande d'aller voir ou revoir !
QUELQUES RÉFÉRENCES EN LIEN AVEC LE CONTENU DE CETTE VIDÉO :
— pour visionner la CDL12 - Nous sommes des créateurs de nouvelle culture, cliquez ici : https://formations.emergences.net/products/chaine-privee-gratuite-de-jjc/categories/1764028/posts/5918195
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire et vous rendre sur Solidarita, cliquez sur https://solidarita.net. En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected]
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
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Dans cette vidéo, je réponds à plusieurs questions. Tout d'abord, pourquoi je maintiens mon attitude consistant à exposer « the worse case scenario (le scénario du pire) », alors que nous avons tous besoin d'espoir pour tenir le coup dans ces crises qui apparaissent comme autant d'attaques malveillantes à l'égard des simples gens que nous sommes ?
La question suivante que j'aborde est celle de l'antinomie apparente entre la notion de combat et celle de spiritualité. Mener un combat spirituel, n'est-ce pas contradictoire ? D'après moi, cette démarche est plutôt paradoxale, dans le sens où chaque dimension est la condition nécessaire à la réussite et l'efficacité de l'autre.
Ce qui débouche sur la nécessité d'à la fois transformer le monde et se transformer intérieurement. Démarche qui renvoie à la Conversation du Lundi numéro 12 (publiée le 14 octobre 2019 !), épisode que je vous recommande d'aller voir ou revoir !
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