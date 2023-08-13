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Anti-White Agenda (FTAOL - From Truth And Other Lies)
From Truth And Other Lies
From Truth And Other Lies
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31 views • August 13, 2023

Wer spricht denn wirklich die Themen an und wer benennt die Verursacher?Die Auswahl ist extrem klein.

Doch auch, wie Andreas anmerkte, sind auch alle in der Verantwortung, die es wissen und nichts sagen.


Ob man will oder nicht, es betrifft uns alle - früher oder später.

Wenn die Frontkämpfer weg sind, wegen fehlender Unterstützung und Mithilfe, dann sind die verbliebenen Kritiker kritiklos und schutzlos abholbar.

Denn das sind ja dann nur noch "asoziale Trittbrettfahrer" und "Sozialschädlinge", welche die hochgelobte Demokratie der Mafia gefährden.

Allein die letzten Jahre sprechen Bände über das Volk und deren selbsternannte Herrscher.


Wo ist eure Grenze?⚡️


Bis demnächst,

FTAOL-Mirror


Unsere Kanäle:

https://linktr.ee/fromtruthandotherlies

(Wuwox, Odysee, Telegram, Rumble)


🔴 Videotipp:

📲 White Lives Matter

https://www.wuwox.com/w/8eSrqXPuLbsZD41qHf7hr2

📲 Kultureller Marxismus

 https://www.wuwox.com/w/cpYZjXCJwArEVjRLovDgjn

📲 Rassenkrieg

 https://www.wuwox.com/w/2FZqsYApLyQAhkphg4dbYM

📲 Fakten zu BLM

 https://www.wuwox.com/w/aVV2XUJ9VUGEowaaP4vbDA

📲 Ursprünge von BLM

 https://www.wuwox.com/w/8vwYNzeUMW8tWq7wzsdNFz

📲 Keine Weiße = Friede?

 https://www.wuwox.com/w/2VAxVb8WP7JqeGT5sWyW5F

📲 Anti-Racist Is a Code for Anti-White

https://www.wuwox.com/w/jMGTd1gjwKg2SYsnCbtFsv

Keywords
animationprotestwhiteblmgenocideagendawake uptrutherwitcherftaolwlm
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