Homilia 3º Domingo da Quaresma – Ano C (20.03.2022)

Primeira Leitura: Ex 3,1-8a.13-15

O 'Eu sou' enviou-me a vós

Salmo responsorial: Sl 102,1-2.3-4.6-7.8-11 (R.8a)

O Senhor é bondoso e compassivo.

Segunda Leitura: 1Cor 10,1-6.10.12

A vida do povo com Moisés no deserto

foi escrita para ser exemplo para nós.

Evangelho: Lc 13,1-9

Se vós não vos converterdes,

ireis morrer todos do mesmo modo.