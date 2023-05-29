Список вопросов.00:00 — Вступление.

00:33 — Как спастись, когда Тьма так заполонит мир?

01:31 — Если другие цивилизации уже захвачены, значит, такие технологии (чипирования, уколизации, нанотехнологии, геномодификации) и способы уже применялись на других цивилизациях?

02:23 — Почему такая суета у правителей сего мира в районе территории «южного полюса», Антарктиды?

03:11 — Почему акцент именно на знании Тебя Живой?

04:46 — На Земле наиболее подобна БАЖЕНственной — материнская любовь?

05:16 — Если во сне человек ведёт себя как ещё не знающий Матерь Мира, не молящийся и не обращающийся к Ней, — что это значит?

06:12 — Насколько может быть уменьшена потребность в пище в наступающие мистические времена?

06:59 — Насколько реально, как сказано: «питаться Святым Духом»?

07:21 — Почему некоторые не могут осознать реальность закономерностей перевоплощения?

07:57 — Почему так мало в этом мире тех, к кому можно отнести слова «блаженны жаждущие»?

08:22 — Приуменьшение Твоей Миссии также относится к умалению Матери Мира?

09:00 — Принятая «метка зверя» не позволит разкаяться подверженным даже язвам описанным в «Откровение Иоанна Богослова»)?

10:28 — Почему ортодоксальные лжехристиане представляют «своего спасителя» лишь на небе?

11:22 — Человек является любовью?

12:20 — Зомби — тело без нормальной психики?

13:08 — Есть выражение: «зло подвинься, идёт большее зло». Когда так бывает?

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Да Будет Свет!

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 76.

Читает Автор. https://youtu.be/2z_bOAAnrxI

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2023 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-76

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской) https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj ).

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