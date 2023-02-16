Vi hanno ingannati e vi stanno ingannando 16 Febbraio 2023

Era già successo col video che trovate su indice alfabetico "Christchurch il massacro è un fake" del 24 Marzo 2019 Bloccato su Youtube appena caricato. IA sta facendo passi da gigante. Avevo inserito il video rallentato e rovesciato a specchio ma è stato bloccato all'istante.

Video sopravvivenza https://youtu.be/sTbdi_aAm5I?t=2663

Link dott. Zaccagna https://youtu.be/zpslB0TD4LY?t=266

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Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

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