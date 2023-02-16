Vi hanno ingannati e vi stanno ingannando 16 Febbraio 2023

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Era già successo col video che trovate su indice alfabetico "Christchurch il massacro è un fake" del 24 Marzo 2019 Bloccato su Youtube appena caricato. IA sta facendo passi da gigante. Avevo inserito il video rallentato e rovesciato a specchio ma è stato bloccato all'istante.
Video sopravvivenza https://youtu.be/sTbdi_aAm5I?t=2663
Link dott. Zaccagna https://youtu.be/zpslB0TD4LY?t=266
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