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"PRICELESS" GAME SET AND MATCH OVER! - ITS RAFAEL NADAL AT US OPEN - HE HAS A VAXXED ATTACK / ITS REALLY A DIRECTLY VAXX RELATED SIDE EFFECT, A MAYOCARDITUS EVENT , LIVE ON FAKESTREAM MEDIA
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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2369 views • July 21, 2022

RAFAEL NADAL AT US OPEN - TRICKED OR AS STUPID AND AS DUMB AS HELL!?? NOW THE HELL REALLY STARTS!

THE 5G PAYLOADS PULSED FUSED INJECTED PEOPLE TO KILL THEM - https://www.brighteon.com/96d463f2-55f8-4e26-a8e1-fc6fd4543e03

HOW MANY TIMES WAS HE TRICKED AND BOOSTED CLOSER TO DEATH???

A DIED SUDDENLY COMING OR SHORT ILLNESS! - TIME TO WAKE UP CHILDREN AND FACE THE FACT YOU WERE TRICKED AND POISONED AND NANO CHIPPED! - YEP -SUR RI BOB!

INJECTED BIO-WEAPONS AND NANO TECH AND MRNA JABS WERE ALL PATENTED AND DESIGNED TO DO THIS ASK THE USA CHAPEL HILL CAMPUS WHO WORKED ON THESE BIO WEAPONS - THE HEART ATTACKS WERE PLANNED TO DE-POPULATE ALL NATIONS BY USA UK ,CANADA AUSTRALIA , THE UN AND EU -EUGENIC LOVING PSYCHOPATHS! ESPECIALLY GERMANY! UKRAINE , USA ,NETHERLANDS CANADA AND POLAND! TOXIC AND DEADLY BIO LABS MUCH ANYONE??? INFECTING THE WORLD MUCH LATELY??? ARE YOU GOING TO HELL SOON???? ARE YOU ALREADY IN HELL??? TIME WILL TELL!. - TICK TOCK!!!!!!!!!! ALL THE ANIMALS DIED ALSO THATS WHY THEY WERE NEVER ALOUD TO BE USED ON HUMANS! - TRICKED AND CHIPPED LIKE A DOG!

DOG IS GOD BACKWARDS DUMMYS! THE DEVIL CHANGES THE MEANINGS AND DEFINITIONS TO TRICK YOU! ARE YOU AWAKE YET! - WE HOPE SO!

RAFAEL WILL HAVE TO LEARN THE HARD WAY NOW HE IS A VICTIM OF THE POISON HE PROMOTED BY HIS OVERLORDS - THE SPIKES ARE METALLIC AND SYNTHETIC - NOT NATURAL , THINK FREQUENCY! AND TURN OF THE 5G TOWERS EVERYWHERE - THEY TRANSMIT THE LOW PULSED RADIATION THAT WILL KILL YOU - ESPECIALLY IF YOU HAVE GRAPHENE HYDROXIDE IN YOUR BLOOD. AND ALL OF THE JABBED DO! - SO ITS HEART ATTACK AND STROKE TIME EVEN FOR TENNIS "STARS" LEARN ABOUT RADIO FREQUENCY WEAPONS - https://www.brighteon.com/e741f35a-72c1-49c8-8862-a8e7a7fa2410

5G IS COVID19 = RADIATION POISONING - GET A D-DYMER TEST! -https://www.brighteon.com/a7ffd2b3-1221-4010-938d-b4798515d35a

TUCKER CARLSON - VAXXED AND INFECTED - https://www.bitchute.com/video/iGwZwS3V06QY/

EASY SOLUTION FOR FREQUENCY ATTACKS - https://www.brighteon.com/54f0b7dc-815c-4c99-8d74-5009e7c42e88

THE PARASITE HYDRA VULGARIS WAS ALSO IN SOME OF THE VILES AND SHOTS! - https://www.brighteon.com/36308f7b-eca3-4913-812b-4796b0cd296c

BEWARE!!!! GOOGLE AND MIND KONTROL - https://www.brighteon.com/ed6f681d-44c3-460a-b675-14e7c3d22f13

THINK FREQUENCY! - PATENTED USA PSYCHE NANO TECH THEY ARE MURDERING YOU! - https://www.brighteon.com/beae96db-8e64-408e-a295-b92bb572d71e

WE THE PEOPLE Vs THE CRIMINAL CABAL - ITS STARTED! - https://www.brighteon.com/69d8edc8-9469-4bcb-ab95-03a1a8ad53fc

SCOPOLAMINE FOUND IN CHILDRENS VAXX JABS! - https://www.brighteon.com/6e187e8d-47c7-42ec-8939-8c21ec1f700e

VAXXED DEATHS DEATH INJECTION WORKING??? CHECK THE STATS - https://www.brighteon.com/af0199b5-5d01-4bc8-bad6-63d9435ae43a

ZIONISTS ARE PSYCHOPATHS AND SOCIOPATHS AND PHILANTHROPISTS - https://www.brighteon.com/57a8be51-d8ea-4c60-af7f-82423ad29b68

DE-ACTIVATE YOUR NEW MRNA JAB DELIVERED NANO CHIP - https://www.brighteon.com/5d52b085-841c-46f1-a9a2-724265bd62ef

FIRES! THERE "LIKE" A HEATWAVE! - https://www.brighteon.com/450d7107-4c4b-4619-a520-d6010ab2dd75

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lovecommon lawjusticepeacehuman rightsharmonynuremberg 2the rule of common law
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