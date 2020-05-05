© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Νομπελίστας Luc Montagnier: Ο Covid-19 είναι δημιουργημένος στο εργαστήριο - Τελεία
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
121 views • May 05, 2020
Ο κορωνοΊός δεν προήλθε από την αγορά της Ουχάν. Αυτός μπορεί να είναι ένας ωραίος μύθος, αλλά δεν μπορεί να γίνει . Ο κορωνοϊός προήλθε από το βιοεργαστήριο της Ουχάν».
Τα λόγια αυτά δεν ανήκουν σε κάποιο τυχαίο ερευνητή ή δημοσιογράφο ή πολιτικό. Ανήκουν στο Γάλλο νομπελίστα Luc Montagnier ο οποίος τιμήθηκε το 2008 με το βραβείο Νόμπελ της ιατρικής για την έρευνά του και την ανακάλυψη της θανατηφόρας ασθένειας, AIDS.
«Το εργαστήριο της Ουχάν ασχολείται με τέτοιου είδους έρευνες σχετικά με την οικογένεια των κορωνοειδών ιώσεων από τις αρχές του 2000. Έχουν μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα ερευνών» λέει ακόμη ο Montagnier και εξηγεί ότι έχει αναλύσει και την παραμικρή λεπτομέρεια της ακολουθίας των γονιδιωμάτων του ιού με το μαθηματικό συνάδελφό του Jean-Claude Perrez:
https://www.anti-ntp.org/2020/04/luc-montagnier-covid-19.html
Τα λόγια αυτά δεν ανήκουν σε κάποιο τυχαίο ερευνητή ή δημοσιογράφο ή πολιτικό. Ανήκουν στο Γάλλο νομπελίστα Luc Montagnier ο οποίος τιμήθηκε το 2008 με το βραβείο Νόμπελ της ιατρικής για την έρευνά του και την ανακάλυψη της θανατηφόρας ασθένειας, AIDS.
«Το εργαστήριο της Ουχάν ασχολείται με τέτοιου είδους έρευνες σχετικά με την οικογένεια των κορωνοειδών ιώσεων από τις αρχές του 2000. Έχουν μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα ερευνών» λέει ακόμη ο Montagnier και εξηγεί ότι έχει αναλύσει και την παραμικρή λεπτομέρεια της ακολουθίας των γονιδιωμάτων του ιού με το μαθηματικό συνάδελφό του Jean-Claude Perrez:
https://www.anti-ntp.org/2020/04/luc-montagnier-covid-19.html
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.