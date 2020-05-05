Νομπελίστας Luc Montagnier: Ο Covid-19 είναι δημιουργημένος στο εργαστήριο - Τελεία

Ο κορωνοΊός δεν προήλθε από την αγορά της Ουχάν. Αυτός μπορεί να είναι ένας ωραίος μύθος, αλλά δεν μπορεί να γίνει . Ο κορωνοϊός προήλθε από το βιοεργαστήριο της Ουχάν».Τα λόγια αυτά δεν ανήκουν σε κάποιο τυχαίο ερευνητή ή δημοσιογράφο ή πολιτικό. Ανήκουν στο Γάλλο νομπελίστα Luc Montagnier ο οποίος τιμήθηκε το 2008 με το βραβείο Νόμπελ της ιατρικής για την έρευνά του και την ανακάλυψη της θανατηφόρας ασθένειας, AIDS.«Το εργαστήριο της Ουχάν ασχολείται με τέτοιου είδους έρευνες σχετικά με την οικογένεια των κορωνοειδών ιώσεων από τις αρχές του 2000. Έχουν μεγάλη εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα ερευνών» λέει ακόμη ο Montagnier και εξηγεί ότι έχει αναλύσει και την παραμικρή λεπτομέρεια της ακολουθίας των γονιδιωμάτων του ιού με το μαθηματικό συνάδελφό του Jean-Claude Perrez: