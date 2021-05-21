LA EDAD DEL MIEDO El Reino de Terror de la Psiquiatría (Documental)

CATEGORÍA: Salud y Medicina



LAS ATROCIDADES DE LA PSIQUIATRÍA.



MALTRATO FÍSICO Y VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS SIGLO 18 Y 19.

Encadenamientos, encierros en jaulas, sangrado, ahogado y amputaciones, era lo normal en los psiquiátricos en los primeros años después del nacimiento de la psiquiatría. Encierros en psiquiátricos toda la vida como si hubieras cometido un delito y te hubiesen condenado a cadena perpetua.



MUERTE POR HAMBRE. PRIMERA GUERRA MUNDIAL

Muerte provocada de los pacientes de los psiquiátricos Alemanes por hambre en la primera guerra mundial.



EUGENESIA.

Esterilizaciones masivas de personas con algún defecto en Estados Unidos, Suecia, Alemania y 10 países más. Siendo masivas en Estados Unidos y en Suecia.

EUGENESIA EN ALEMANIA.

Destacando las 400.000 esterilizaciones en Alemania desde el año 1933, se esterilizaron a miles de pacientes psiquiátricos.



MUERTE POR COMPASIÓN. ALEMANIA. Asesinato de niños en psiquiátricos Alemanes aplicándoles Cianuro.



OPERACIÓN T4. 1939

Asesinato en 1939 justo con el comienzo de la guerra de 70000 pacientes psiquiátricos Alemanes. Todo organizado por psiquiatras.



Algunas fuentes indican que el número de asesinatos por muerte por compasión y en la operación T4 superaron las 275000 personas.



OPERACIÓN HEYDE. SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

Heyde psiquiatra y general Alemán coordinaba junto a otros psiquiatras la selección de las personas judías y gitanos más débiles de los campos de concentración para llevarlos a las cámaras de gas.



LOBOTOMÍAS. ENTRE 1935 Y 1967.

Con la llegada de los antipsicóticos se deja de practicar las lobotomías.



CHOQUES DE INSULINA. 1928-1960

Terapia que consistía en la inducción en un coma hipoglucémico del paciente psicótico por medio de la administración de grandes dosis de insulina.



REPRESIÓN. 1950-1970

Palizas,duchas de agua fría durante horas, personas atadas permanentemente. Camisas de fuerza. Prohibición de hablar con los parientes.



LLEGADA DE LOS INYECTABLES. 2017.

Los pacientes psiquiátricos son internados a la fuerza si no se ponen una inyección. Se les niega el derecho a tomar pastillas. Coaccionandolos. Los internamientos duran entre 21 días y 3 meses.



OTROS.

Electroshoc para tratar la depresión.

La discisnesia tardía por tomar antipsicóticos.

Los suicidios al tomar antidepresivos.

La impotencia sexual al tomar antidepresivos.

Las muertes de niños por tomar Ritalín para el TDAH

Violación de 14 de los 30 derechos humanos.