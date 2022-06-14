Grim aftermath of Ukraine shelling in Donetsk

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RT.
Donetsk was shelled today, with our correspondent Roman Kosarev reporting that some 50 projectiles bombarded the city. The republic’s defense forces claimed on Telegram that the barrages of Grad rockets came from Ukrainian-controlled Avdeevka. At least one person has been reported dead, while two were injured.
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