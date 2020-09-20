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Debbie en Eline op de bon, dat wordt weer doneren!
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88 views • September 20, 2020
Kostelijk dit mensen! Debbie en Eline in het bos, ze waren daar aangezien ze hadden vernomen dat er rare dingen gaande zijn in Deelen, je kent het wel, van die Ronde Huis complotjes waar een normaal mens gewoon keihard om lacht.
Natuurlijk hadden ze nog wat donaties over en togen de bossen in.
Maar dat viel even tegen, want ze waren op privé gebied en dan is het nogal droppies dat je dan aangehouden wordt. En als je dan bijdehand gaat doen, tja, dan heb je een boete te pakken.
En dus gaat er weer gebedeld worden, zo is het kringetje weer rond.
Natuurlijk hadden ze nog wat donaties over en togen de bossen in.
Maar dat viel even tegen, want ze waren op privé gebied en dan is het nogal droppies dat je dan aangehouden wordt. En als je dan bijdehand gaat doen, tja, dan heb je een boete te pakken.
En dus gaat er weer gebedeld worden, zo is het kringetje weer rond.
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